RN apresenta números positivos no combate à violência contra as mulheres

RN tem apresentado números positivos no combate à violência contra as mulheres

Um exemplo disto, são os dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), que apontam a redução de 50% no número de feminicídios e de 20,9% no total de homicídios dolosos contra as mulheres ocorridos no Estado, quando comparados os primeiros três anos da gestão passada com os três primeiros anos do atual governo. Os números são da Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE) da SESED.

O trabalho realizado por diversas frentes do governo do Rio Grande do Norte, em defesa das mulheres, tem apresentado resultados positivos quanto ao combate à violência contra as mulheres.

Um exemplo disto, são os dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), que apontam a redução de 50% no número de feminicídios ocorridos no Estado quando comparados os primeiros três anos da gestão passada com os três primeiros anos do atual governo.

Os números são da Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE) da SESED.

Entre os anos de 2015 e 2017, foram registrados 108 casos de feminicídio e 240 casos de homicídios dolosos de mulheres no RN.

Já entre janeiro de 2019 a dezembro de 2021, ocorreram 54 ocorrências de feminicídios e 186 casos de homicídios dolosos contra a mulher, o que representam uma redução de 50% nos casos de feminicídios e de 20,9% no total de homicídios dolosos contra as mulheres.

PM HOMENAGEIA MULHERES

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte realizou na manhã desta segunda-feira (7), no Salão Nobre do Quartel do Comando Geral, um evento alusivo ao Dia Internacional Da Mulher.

Na ocasião, 12 mulheres foram agraciadas com o Diploma Capitã PM Marina Régia Galhardo Rocha Leôncio. Além disso, a corporação promoveu uma palestra, ministrada pela capitã Rejane Marinho, sobre "Relações de Gênero e condições de Trabalho".