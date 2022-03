Governo irriga economia liberando o FGTS no aniversário do trabalhador

Para sacar os recursos do FGTS no mês que completa ano ou antecipar o valor mesmo estando bloqueado, basta procurar um correspondente bancário, como a CASA DO EMPRÉSTIMO, em Mossoró, que fica na Rua Desembargador Dionísio Filgueira, 60, quarteirão do Colégio das Irmãs, no Centro da cidade. É tão fácil, que até pelo WhatsApp é possível resolver: 84 9 8131 2766.

O Governo Federal liberou a Caixa para liberar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) no mês do aniversário do trabalhador. Para este ano de 2022, a expectativa é que seja liberado R$ 22 bilhões no chamado “Sague aniversário”.

Somente em janeiro aniversaria 1,3 milhão de trabalhadores que tem FTGS possível de ser liberado através dos correspondentes bancários. O valor é de R$ 1,9 bilhão. O “saque aniversário” foi criado em 2019, porém, até agora apenas pequena parcela buscou o recurso.

O saque aniversário não é obrigatório. Optando por deixar o dinheiro no banco, este será liberado quando ocorrer a rescisão, como ocorria antes. Quem quiser, basta acionar o APP FGTS, no seite fgts.caixa.gov.br, ou, ainda no internet Banking Caixa ou agências físicas.

Em Mossoró, por exemplo, um dos locais mais procurados pelos trabalhadores para retirar o FGTS e/ou antecipar

Em 2021, 9,8 milhões de brasileiros optaram por sacar os recursos, inserindo assim na economia nacional R$ 17,7 bilhões. Agora março de 2022, o valor que não for reclamado, volta para a conta do FGTS em nome do trabalhador e só poderá ser reclamado no ano seguinte.