Prefeitura de Mossoró abre seleção com mais de 400 vagas para estagiários em educação

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), abriu seleção para contratação de 415 estagiários que irão atuar no suporte aos professores em turmas que possuam alunos com deficiência na Rede Municipal de Ensino. A seleção acontece em parceria com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), por meio de convênio firmado entre o Poder Executivo e a instituição de ensino superior.



As vagas são destinadas para alunos regularmente matriculados a partir do 4º período em cursos de licenciatura (Pedagogia, Letras, Física, Química, Matemática, etc.). O interessado deve ter disponibilidade de 20h semanais e não estar vinculado a nenhum estágio não obrigatório ou ter vínculo empregatício.



Os graduandos devem solicitar, na Uern, declaração de vínculo com a Universidade e na sequência podem se dirigir à Secretaria Municipal de Educação (Centro Administrativo da Cidadania, bairro Aeroporto), para a etapa de entrevista, no horário de expediente da SME, entre 7h e 17h. Esta etapa foi iniciada nesta segunda-feira (7) e segue até a próxima sexta-feira (11).



“De início, estamos ofertando mais de 400 vagas, com contratação imediata desses estagiários. Após a entrevista na SME, já encaminhamos o aluno para a Secretaria Municipal de Administração, onde o contrato é assinado”, pontua a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar.