Dormir melhor com Melatonina é possível ?

A Melatonina é um hormônio que o corpo produz de maneira natural, sendo conhecida como “hormônio do sono”. Afinal de contas, ela promove noites de sonos mais tranquilas, além de trazer consigo uma série de outros benefícios.

Ora, não é à toa que muito se fala sobre esse hormônio e a sua importância para as mais diversas funções do organismo.

Inclusive, por conta disso que hoje existe até mesmo suplementação deste hormônio, sendo ela altamente indicada para quem busca mais qualidade de vida.

Então, se você quer saber mais sobre este hormônio, entendendo o que ele é, como age no organismo e muito mais, é só conferir abaixo todas as informações. Veja!

O que é Melatonina 3mg ?

Vamos começar entendendo do que se trata a Melatonina 3mg, não é mesmo? Que pode ser facilmente conceituada como um hormônio relacionado ao sono, como já mencionado anteriormente.

Assim sendo, ela é produzida diretamente na glândula pineal, que fica especificamente localizada no cérebro.

Portanto, este hormônio tende a ser liberado já no começo da noite, quando a iluminação natural diminui, porém o grande ápice de produção é ao anoitecer, assim ele auxilia diretamente no sono.

Desse modo, hoje existem suplementos de melatonina, que agem diretamente para promover uma melhor qualidade do sono, trazendo consigo também muitos outros benefícios importantes, como o sistema imunológico mais forte, por exemplo.





Como a melatonina age no organismo?

A atuação da Melatonina 5mg no organismo é muito simples, pois ela tem a principal finalidade de fazer a regularização do ciclo circadiano, que nada mais é que o ciclo biológico dos seres humanos de 24 horas.

Então, à medida que vai anoitecendo esse hormônio vai sendo liberado como uma forma de comunicar ao corpo que está próximo do horário de descanso, fazendo assim com que a pessoa sinta sono.

Aliás, é exatamente por isso que este hormônio é produzido quando os estímulos de luzes vão reduzindo.

No entanto, quem sofre de insônia ou outros problemas relacionados a qualidade do sono, tendem a ter problemas relacionados a produção da melatonina.

Dessa maneira, nestes casos o suplemento de melatonina pode ajudar na regularização dos horários de descansos, fazendo com que se tenha noites mais agradáveis e tranquilas.

No mais, é interessante citar que à medida que se vai envelhecendo este hormônio passa a ser produzido em menor quantidade, por isso idosos tendem a dormir pouco ou sofrerem com insônia.

Logo, nestas situações também a suplementação é uma alternativa para acabar com o problema completamente.

Quais alimentos contém Melatonina?

Existem alguns alimentos que acabam interferindo também na produção de melatonina, ajudando a regularizar os ritmos biológicos.

Em geral, estes alimentos, quando ingeridos, fazem com que você sinta mais sonolência, além de diminuir a temperatura do corpo.

Então, como resultado, você tem todas as condições ideias para uma noite de sono tranquila.

Dito isso, veja alguns alimentos que contém melatonina e que você pode incluir na sua rotina alimentar noturna:

Abacaxi;

Aveia;

Grão de bico;

Kiwi;

Nozes;

Tâmara.

Para que serve melatonina?

De forma direta, é possível dizer que a melatonina para que serve , serve para regularizar o ciclo biológico de todos os seres humanos :). Afinal de contas, este hormônio é capaz de induzir a uma série de mudanças importantes para o corpo, como:

Repouso e descanso;

Sono;

Redução das atividades vasculares;

Temperatura do corpo;

Frequência cardíaca e muito mais.

Inclusive, muitos dizem que este hormônio é o da noite, pois comunica ao corpo que é chegado o momento de dormir. Logo, isso gera uma série de alterações no organismo, como a diminuição da glicose, por exemplo.

Dito isso, o hormônio da melatonina serve para você ter noites de sonos mais tranquilas, além de estar associados a outros benefícios, como o fortalecimento da imunidade também.

Como aumentar a produção de melatonina?

Se você quer aumentar a produção da melatonina é possível seguir uma série de recomendações que são dadas pelos especialistas e que ajudam a se ter um pico deste hormônio no organismo.

Dessa maneira, de forma geral, as dicas envolvem:

Adotar uma rotina para dormir, assim você acostuma seu corpo a entender sobre os momentos de reduzir ou aumentar a produção deste hormônio;

Praticar exercícios físicos, já que movimentar o corpo contribui para garantir um ciclo circadiano adequado;

Incluir alimentos ricos em melatonina na sua rotina alimentar, como abacaxi e tantos outros que você conferiu anteriormente.

Além dessas dicas, é possível também aumentar a produção da melatonina através da suplementação. Afinal, esta é uma forma de equilibrar corretamente este hormônio no seu corpo.

Benefícios da melatonina

Com todas essas informações vistas até aqui sobre Melatonina beneficios, é chegado o momento de você conferir uma série de vantagens e benefícios que estão associadas a melatonina.

Portanto, citamos a seguir alguns dos principais e que são considerados mais importantes. Veja:

Ajuda a melhorar a qualidade do sono e a duração do mesmo;

Contribui para o combate da insônia;

Melhora de forma direta o humor, reduzindo o cortisol, hormônio do estresse;

Faz com que seja possível ter um melhor controle do colesterol ruim;

É capaz de proteger contra os danos cerebrais que são acarretados por uma série de doenças, como o AVC (Acidente Vasculhar Cerebral);

Tem ação antioxidante, fazendo a reposição das células epiteliais;

Promove uma melhora na recuperação dos hormônios que foram afetados por problemas cerebrais, como Alzheimer, por exemplo;

Favorece o crescimento muscular, pois promove um repouso adequado;

Combate os radicais livres;

Por fim, é capaz de controlar os hormônios sexuais, mantendo o equilíbrio dos mesmos;

Fortalecimento do sistema imunológico.

Com todas essas informações, fica muito claro o quanto a melatonina pode ser interessante para a sua vida, já que os seus benefícios vão além da melhora da qualidade do sono.

Melatonina e ansiedade

A melatonina está relacionada também de forma direta a melhora da ansiedade, pois promove uma melhor qualidade de sono e, por consequência, ajuda na melhora do humor.

Sendo assim, o hormônio do estresse é diminuído, que seria o cortisol, o que torna possível uma vida mais leve e calma, o que está diretamente ligada a ansiedade.

Contudo, a melatonina por si só não deve ser usada para o tratamento da ansiedade, devendo ser utilizada em com junto com as medidas e medicamentos passado pelo seu médico.

Melatonina emagrece?

É sabido que a melatonina emagrece ajuda sim no emagrecimento, sendo este benefício até mesmo comprovado cientificamente.

Afinal de contas, ela permite que você consiga ter uma noite de sono mais tranquila, o que ajuda na regularização dos hormônios dentro do seu organismo.

Por consequência, o corpo passa a funcionar da forma correta e isso é muito importante quando se tem como objetivo perder peso.

Porém, novamente a melatonina deve ser utilizada em conjunto com uma série de hábitos saudáveis, como a prática de exercícios físicos e uma alimentação saudável.

Melatonina e sistema imunológico

A melatonina e sistema imunologico não é apenas o hormônio do sono, mas também é conhecida como o hormônio que fortalece o sistema imunológico.

Isso porque, ela tem o efeito antioxidante, assim combate uma série de radicais livres, o que fortalece a imunidade como um todo.

Portanto, esse efeito é interessante para prevenir diversas doenças que estão ligadas ao sistema imunológico, como gripes e resfriados, por exemplo.

Melatonina e memória

A ciência já mostrou também que a melatonina é interessante por ajudar na memória, pois o seu consumo é capaz de eliminar as proteínas cerebrais que não funcionam de maneira adequada.

Logo, este benefício é crucial para quem sofre com Alzheimer, por exemplo, pois uma das principais características dessa doença é exatamente um acúmulo desproporcional de proteínas em estado ruim de funcionamento.

Sendo assim, a melatonina pode e deve ser utilizada como uma forma de melhorar a memória, mas é importante respeitar a dosagem e não fazer uso dela como o único tratamento, mas sim em conjunto com outros.





Como tomar melatonina?

O indicado, segundo os especialistas, é que o consumo da melatonina como tomar seja sempre de até 3 mg por dia no máximo.

Inclusive, respeitar essa dosagem é essencial para que você só usufruía das vantagens e não sofra com efeitos colaterais.

Portanto, a consulta com médico ou orientação de um profissional é interessante para a dosagem correta.

Qual melhor horário para tomar melatonina?

Para que você tenha todos os efeitos, em especial na qualidade do sono, associados ao consumo da melatonina é crucial que o consumo deste suplemento acontece 2 horas antes de dormir.

A partir daí, você passa a ter todas as vantagens que foram vistas aqui, especialmente noites de sonos mais tranquilas.

Efeitos Colaterais

Apesar de ser considerada segura, é natural que existem efeitos colaterais quando se faz o consumo inadequado deste suplemento, como:

Dor de barriga e diarreia;

Irritabilidade e nervosismo;

Sonhos anormais.

Porém, tudo isso só acontece se você não respeitar a dosagem certa, assim é importante se atentar a este detalhe.





Conclusão

Como visto, a melatonina é o hormônio do sono, mas traz consigo outras vantagens também, como o combate a ansiedade e o fortalecimento do sistema imunológico.

