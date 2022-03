Jovem de 18 anos é morto com mais de dez tiros no Alto da Conceição

O crime aconteceu no final da noite desta segunda-feira (7). A vítima, identificada Josedilto Avelino Felipe, de 18 anos, estava sentado em um banco da Praça da Pirâmide, quando foi surpreendido por quatro homens, que chegaram ao local em duas motocicletas, e morto com um disparo de arma de fogo. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios de Mossoró. Com mais este caso, Mossoró chega a marca de 35 homicídios no ano de 2022.