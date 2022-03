TJP Mossoró: Delegado conta detalhes de como Wilson Jales matou Dona Chica

Assista os vídeos do delegado Sandro Régis narrando como o médico Wilson Jales e três comparsas mataram de forma brutal Dona Chica e tentaram contra a vida de Seu Raimundo Nonato, em janeiro de 2019 perto da cidade de Patu. O médico está sendo julgado nesta terça-feira, 8, pela sociedade mossoroense.

Ouvido como testemunha pelo juiz Wagnos Kelly e interrogado pelos promotores de Justiça do caso, o delegado Sandro Régis detalhou como a dona Francisca Alves da Silva Oliveira foi brutalmente assassinada e também a tentativa de homicídio contra Raimundo Nonato de Oliveira, bem como a prisão dos 4 acusados, em janeiro de 2019.

Os dois crimes bárbaros, que causaram indignação na região Oeste do Rio Grande do Norte, segundo o delegado Sandro Régis, foi cometido pelo médico Wilson Jales e os comparsas Leonardo Rodrigues do Nascimento, Israel Franco de Oliveira e Júlio Ricardo Neto.

Israel já foi morto. Leonardo deveria está sendo julgado nesta terça-feira, 8, porém não foi possível.



Em seu depoimento, o delegado Sandro Régis falou da conduta criminosa do médico ao longo dos anos que ele esteve a frente da Delegacia Regional e Patu. Contou em detalhes as informações que recebeu de informantes logo após o crime, em detalhes, apontando a culpa do médico Wilson Jales.

No mesmo júri, o delegado foi forçado, no caso por exigência dos advogados de defesa, a revelar os nomes das pessoas que entregaram Wilson Jales e os comparsas. Os promotores observaram que a questão pode ser interpretada como constrangedora.

