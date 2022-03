Prefeitura, Câmara e Sindiserpum realizam novo encontro para discutir piso dos professores

O encontro aconteceu na tarde desta terça-feira (8). O consultor-geral do Município, Humberto Fernandes, explanou, com relação ao ponto de vista da legislação, o plano de carreira do professor e o pagamento do piso por parte do Município. Já os secretários Kadson Eduardo, da Administração, e Frank Felisardo, de Planejamento, detalharam a questão financeira.