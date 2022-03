Prefeitura de Mossoró realiza primeira Conferência de Saúde Mental

A 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental de Mossoró vai acontecer hoje (9) e amanhã (10) no auditório da Faculdade Católica. O evento será aberto às 14h e contará com a presença do prefeito Allyson Bezerra e representantes da Sesap; Comdica; CAPS; Hospital Milton Marques; Residência Multiprofissional em Saúde; Educação em Saúde; Atenção Primária em Saúde; Atenção Especializada em Saúde; UnP, Uern; Unidade de Acolhimento Infantojuvenil; CER- IV e Conselho Municipal de Assistência Social.



Durante todo o mês de dezembro foram realizadas reuniões e miniconferências livres com envolvimento dos profissionais da saúde, usuários e sociedade em geral. A conferência, antes prevista para acontecer no mês de janeiro, precisou ser adiada devido ao aumento de casos de Covid-19 em Mossoró. O evento começa hoje e se encerra amanhã.



A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, disponibiliza de quatro Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs) desse total, um é específico para o atendimento a crianças e adolescentes e ainda do Hospital Psiquiátrico Dr. Milton Marques de Medeiros.