Professores da rede municipal de Mossoró acatam proposta com reajuste de 33,67%

Os professores da Rede Municipal de Ensino, reunidos em assembleia na manhã desta sexta-feira (11), acataram a proposta apresentada pelo prefeito Allyson Bezerra.

Os docentes terão suas remunerações atualizadas em 33,67%, percentual acima do que foi estabelecido pelo Ministério da Educação para o piso do magistério em 2022, de 33,24%. O reajuste também é o maior da história de Mossoró.

“É com muita felicidade que chegamos a este importante momento para a educação de Mossoró, com professores valorizados e aulas de qualidade garantidas para os nossos alunos. Vitória para a nossa educação, para os nossos professores. Seguimos trabalhando para avançar ainda mais na educação pública de qualidade. Educação transforma vidas e transforma o mundo em um lugar melhor para todos”, destacou o prefeito Allyson Bezerra.



A proposta do reajuste foi apresentada após diversas reuniões entre as equipes econômica e jurídica do Município e a representação sindical dos professores, processo de diálogo que contou também com a presença dos vereadores mossoroenses.

O percentual proposto e aceito pela categoria inclui a diferença que deixou de ser concedida no piso de 2019, quando a então gestão municipal não aplicou o valor determinado pelo Governo Federal. Naquele ano, o reajuste do MEC foi de 4,17% e a gestão aplicou apenas 3,75%, restando então 0,42%.

De forma escalonada, o reajuste será dado da seguinte forma:

10% em abril de 2022

5% em julho de 2022

5% em novembro de 2022

3,1% em março de 2023

3,1% em junho de 2023

3,1 em julho 2023

4,32 em novembro de 2023

Ao longo das últimas semanas, Prefeitura e Sindiserpum se reuniram em pelo menos cinco oportunidades, quando todos os aspectos relacionados à concessão do reajuste do piso do magistério foram detalhados pelas equipes do Município.

“Apostamos no diálogo e na importância da educação na transformação da sociedade. Por isso, neste momento importante, ouvimos todas as vozes que a defendem. O processo foi necessário e importante para chegarmos a esse resultado. Parabenizamos aquelas(es) que fazem a educação, em especial, as(os) professoras(es), por meio dos nossos cumprimentos ao sindicato. A educação nos une”, pontuou a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar, acrescentando ainda:

“Parabenizamos e agradecemos ao prefeito pela sensibilidade com a pauta, pelo respeito aos professores, pelo compromisso com a sociedade ao investir em educação. Reconhecemos o importante trabalho em equipe realizado pelos colegas secretários sob a liderança do nosso prefeito Allyson Bezerra”, concluiu a secretária.