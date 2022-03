Mossoró Vacina disponibiliza novos pontos extras de vacinação contra Covid-19

A campanha “Mossoró Vacina” disponibiliza mais pontos extras de vacinação da Covid-19 para a população durante toda esta semana. Desta segunda-feira (14) até sexta-feira (18), além de todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) das zonas urbana e rural, a população também vai poder se vacinar no Partage Shopping Mossoró, UnP e FAEN. Mais dois pontos extras estarão disponíveis para a população se vacinar, são eles: Big Bompreço, Campus Central da Uern.



Nas UBSs a vacinação acontece de segunda a sexta das 7h às 11h e das 13h às 17h; no Partage Shopping Mossoró também de segunda a sexta-feira das 10h às 18h; UnP terça-feira e quarta-feira das 8h às 18h; Big Bompreço terça-feira das 8h às 16h; Campus Central da Uern terça-feira das 8h às 16h e FAEN – Faculdade de Enfermagem da Uern quinta-feira das 8h às 16h. Em todos os pontos podem se vacinar a população a partir de 5 anos de idade. Estão disponíveis D1 (1ª Dose), D2 (2ª Dose), Dose Pediátrica DPed) e DR (Dose de Reforço).



Durante os fins de semana, a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, também disponibiliza pontos de vacinação da Covid-19 em locais estratégicos para atender à população. Três pontos estão sendo destinados à imunização Covid-19: UBS Maria Soares, localizada ao lado da UPA do São Manoel, UBS Chico Costa ao lado da UPA do Santo Antônio e Partage Shopping.



PONTOS DE VACINAÇÃO DESTA SEGUNDA (14) ATÉ SEXTA-FEIRA (18):



UBSs (zonas urbana e rural) segunda a sexta das 7h às 11h e das 13h às 17h;



Partage Shopping Mossoró de segunda a sábado das 10h às 18h;



UnP – terça e quarta-feira das 8h às 16h;



Big Bompreço – Terça-feira das 8h às 16h;



Campus Central da Uern – das 8h às 16h;



FAEN – Faculdade de Enfermagem da Uern – quinta-feira das 8h às 16h.