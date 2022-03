Isolda e Natália Bonavides cumprem agenda em Mossoró para oficializar destinação de emendas

Em parceria entre os dois mandatos, a deputada federal destinou R$ 350 mil para as UBSs do município e R$ 300 mil para os CRAS. Isolda Dantas acompanhou o processo visando melhorias para Mossoró. "Estamos sempre atentas a todas as possibilidades que possam beneficiar o povo de Mossoró. Natália é nossa parceira forte! E ficamos muito felizes de construir esse apoio a equipamentos tão importantes da nossa cidade", diz Isolda.