Mossoró deverá ser a 1ª cidade do RN a ter um setor para investigar crimes contra animais

A iniciativa é um projeto do vereador Pablo Aires, que conseguiu, junto à Delegada Geral da Polícia Civil do RN, Ana Cláudia Saraiva, o compromisso em escolher Mossoró como a primeira cidade para aplicação do projeto. O próximo passo é conseguir o financiamento. “Nosso mandato vai buscar em Brasília (DF) os recursos necessários para viabilizar a proposta”, informa o parlamentar.