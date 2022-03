[COLUNA ESPLANADA] Cade investiga possível infração à ordem econômica pela Petrobras

Avança no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), vinculado ao Ministério da Justiça, a investigação que apura se a Petrobras cometeu infração à ordem econômica com o reajuste nos preços dos combustíveis. O inquérito administrativo (nº 08700.000212/2022-25) foi aberto em janeiro após a estatal anunciar, à época, aumento de 4,85% no preço da gasolina e 8% no diesel. A Coluna apurou que o inquérito já foi concluído pela Procuradoria Federal Especializada junto ao órgão e aguarda despacho da Presidência.