Capital da Ucrânia entra em toque de recolher de 35 horas após bombardeio Russo

Cercada por tropas russas, Kiev está em alerta para ataques aéreos nesta quarta-feira (16). Será permitido que as pessoas circulem apenas para entrar em abrigos antiaéreos. Nas primeiras horas desta quarta, um prédio residencial de 12 andares perto do centro de Kiev foi atingido por um bombardeio russo, de acordo com o serviço de emergência da Ucrânia.