TV Câmara Mossoró recebe transmissor e antena para operar em sinal aberto

A TV irá operar no canal 20, como retransmissora da TV Brasil. Os equipamentos foram entregues nesta quarta-feira (16), pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). As próximas etapas são a instalação dos equipamentos na torre da emissora, próxima semana, e conclusão do licenciamento na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em fase final.