Notifica RN: resultados de autotestes de Covid-19 podem ser notificados à Sesap

O sistema, desenvolvido pela Unidade de Gestão de Tecnologia e Sistemas de Informação e Comunicação (UGTSIC) da Sesap, foi lançado no último dia 17 de fevereiro e está disponível no endereço eletrônico: www.notificarn.saude.rn.gov.br. “Garantir que esses resultados irão chegar aos sistemas de informação em âmbito nacional, irá reforçar a vigilância do estado do RN. É fundamental que nós possamos entender o cenário de adoecimento, quem são essas pessoas e onde elas estão, para que nós possamos inclusive tomar medidas mais assertivas com relação ao curso da pandemia aqui no RN”, disse Kelly Lima, coordenadora de vigilância em saúde da Sesap.