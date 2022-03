Em Brasília, Allyson confirma recursos para construir 4 caps e a policlínica

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra cumpre agenda administrativa em Brasília nesta quinta-feira (17) para apresentação de novos projetos e tratar de recursos já assegurados para Mossoró junto ao Governo Federal.

Em entrevista ao Jornal Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio, Allyson Bezerra disse que já assegurou a liberação de recursos para a construção de quatro Caps e a Policlínica da saúde, além de recursos na ordem de R$ 6 milhões para a ampliação do abastecimento hídrico da zona rural de Mossoró, com a perfuração de poços e instalação de dessalinizadores junto a Fundação Nacional da Saúde (FUNASA).

De acordo com o prefeito, o trabalho de georreferenciamento e localização para perfuração e colocação dos equipamentos de dessalinizadores, será iniciado próxima semana.

“Estive em reunião na Funasa e semana vem, uma equipe de trabalho estará em Mossoró para fazer a identificação e localização dos pontos que vão receber os poços e dessalinizadores, já asseguramos R$ 6 milhões, são recursos muito importantes para obras que serão iniciadas em breve em Mossoró”, declarou o prefeito.

Allyson Bezerra disse ainda que se reuniu com o Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho para tratar de obras de infraestrutura para Mossoró, segundo o prefeito, o Ministro deve estar me breve no município para fazer anuncio de obras reivindicadas pelo executivo.

“Conversei com o Ministro em Brasília e nossa expectativa é de que o nos próximos dias ele venha a Mossoró anunciar obras já pleiteadas, e queremos ainda esse ano começar as obras relacionadas a saúde para Mossoró”, disse.

Um dos projetos apresentados a Rogério Marinho é o da iluminação do Complexo Viário da abolição. Sobre este projeto, Allyson Bezerra disse que o município assume a manutenção e a conta de energia do complexo viário pra agilizar e dar celeridade a obra.

O prefeito cumpre agenda de trabalho nesta quinta em Brasília/DF e retorna a Mossoró nesta sexta-feira (18).