Sicoob Potiguar apresenta projeto da agência de Mossoró à governadora Fátima

Em reunião com a governadora Fátima Bezerra, nesta quinta-feira, (17), o presidente do Sicoob Potiguar, Custódio Arrais, apresentou o projeto da mais nova e moderna agência da cooperativa, que será aberta em Mossoró, no mês de junho. A inauguração marca o primeiro ano de operação no município.



Localizada numa região importante na cidade, na esquina da Rua Prudente de Morais com a Rua Juvenal Lamartine, a Agência de Mossoró foi concebida com uma fachada que se destaca entre os prédios da área.

A ambientação interna seguiu todos os conceitos já aplicados nas outras agências do Sicoob Potiguar, mas foi além com a criação de novos espaços convidativos para os cooperados. Por exemplo, um amplo lounge e uma área de coworking para quem precisa trabalhar e não gosta de perder tempo, aproveitando o espaço em que está na cooperativa.



"A ideia é fazer com que o associado se sinta em casa, no seu café preferido ou no seu próprio trabalho. Os mossoroenses estão ganhando uma agência com conceitos modernos e que será um marco para o Sicoob Potiguar", comentou Custódio Arrais.



Ainda segundo o presidente da cooperativa, a abertura da agência vai dar mais credibilidade e vai garantir mais conforto para os associados, não apenas de Mossoró, mas de toda região Oeste - a operação local já conta com cooperados de Tibau, Apodi, Ipanguaçu, Assu e Caraúbas.

Já a governadora Fátima falou da alegria com a expansão do Sicoob Potiguar e de sua interiorização: “Isso é fruto de uma gestão com muito preparo, dedicação e seriedade. Nosso governo se alegra em contribuir com o cooperativismo no nosso estado”.

Sobre o Sicoob.

O Sicoob é o maior sistema financeiro cooperativo do Brasil e a terceira maior rede de atendimento entre as instituições financeiras bancárias do país. Os serviços oferecidos são muito parecidos com os dos bancos tradicionais, mas no formato de cooperativa os clientes são associados e assim participam como donos do negócio. Dessa forma, os resultados financeiros são repartidos entre todos os cooperados, de modo que os recursos acabam sendo reaplicados na comunidade onde está inserida a cooperativa.



O cooperativismo financeiro também é conhecido por oferecer taxas e tarifas mais baixas que os outros bancos. Por esse e muitos outros motivos, cada vez mais o Sicoob tem conquistado novos associados, despontando entre as maiores instituições financeiras do país.