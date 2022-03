William Robson estreia coluna de curadoria jornalística nesta segunda

O jornalista e professor William Robson vai estrear projeto de curadoria jornalística, em forma de coluna, nesta segunda-feira (21), em seu blog williamrobson.com.br. A coluna "Contracapa" destacará notas curtas, informações dinâmicas, que serão atualizadas durante o dia inteiro. Segundo ele, vai servir como um apêndice das análises que já são feitas na primeira página do blog. "Por isso, eu adotei este nome de contracapa, que faz alusão ao jornal impresso, mas também é a continuidade do site", explicou.

Mesmo assim, a coluna "Contracapa" terá vida própria, com twitter e Instagram específicos para aqueles que querem ficar acompanhando o conteúdo, através do canal @contracapa_jor em ambas as plataformas. "Logo também ganhará versão em newsletter para Whatsapp, pela manhã, com o conteúdo publicado no dia anterior, que se chamará ´Da Contra´", adianta o jornalista.

O projeto se assemelha às tradicionais colunas jornalísticas, recorrendo a notas curtas, foto-legendas, frases, como também trazendo rápidas análises do noticiário local e da grande mídia. "Diante de tanto conteúdo que circula na rede, a proposta tende a selecionar as discussões mais importantes", explica. "Tem um pouco de hard news nisso, é verdade, porém, com foco na curadoria jornalística, algo importante neste tempos".

"Contracapa" já está no ar em caráter experimental. O jornalista William Robson, que também é doutor em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), foi editor dos jornais Gazeta do Oeste e Jornal de Fato, e atualmente conduz o programa "Foro de Moscow", ao lado do jornalista Bruno Barreto", pelo Youtube.