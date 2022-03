Animais do polo Maísa serão revacinados contra a raiva neste sábado, 19

Em um trabalho preventivo contra a raiva animal, a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), vai realizar neste sábado (19) revacinação de cães e gatos em comunidades da zona rural de Mossoró. As localidades onde a ação vai acontecer são: Montana e Real, que fazem parte do polo Maísa.

O trabalho será realizado em conjunto com a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) e com o setor de Vigilância à Saúde da SMS.

Segundo o diretor administrativo do Centro Controle de Zoonoses, João Paulo da Silva, a ação tem como objetivo principal revacinar todos os animais (cães e gatos) visando a prevenção do contágio da raiva.

A ação, que será realizada neste sábado, é resultado de um trabalho de coleta de informações desenvolvido nas duas comunidades onde foram detectados casos de raiva em equídeos e um caso registrado em um cão.

Veterinário do Centro de Zoonoses, Genicleyton de Góis Almeida explica que a proximidade das comunidades com o Parque Nacional de Furna Feia, local característico de cavernas, e habitat natural de morcegos, transmissor da raiva, torna as comunidades vulneráveis a ocorrências de casos de raiva.

“Esse trabalho preventivo se torna necessário devido à proximidade das localidades com uma área de caverna, onde é comum a presença de morcegos que são grandes transmissores da raiva”, explicou Genicleyton.

O diretor do Centro de Zoonoses adiantou que a ação de revacinação nas comunidades de Montana e Real vai acontecer no horário das 8h às 13h. Segundo João Paulo, aproximadamente 20 profissionais do CCZ, entre agentes de endemias, veterinário e administração vão participar das atividades.

Coordenadora do setor de Vigilância à Saúde, Cibele Cunha reforça que um trabalho de avaliação foi realizado com as famílias que residem nas duas comunidades. Cibele explica que na ação deste sábado será feito um trabalho educativo voltado à conscientização da população sobre a raiva.

João Paulo reforça ainda que neste sábado acontecerá a aplicação da 1ª dose da revacinação contra a raiva. E no dia 23 de abril será feita a aplicação da 2ª dose em todos os animais que tomaram a 1ª dose.

“Vamos revacinar cães e gatos nas duas comunidades em duas etapas, sendo a primeira neste sábado e no dia 23 de abril faremos o reforço dessa revacinação”, destacou João Paulo.