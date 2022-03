Vereadora diz que sentenças transitadas em julgadas contra o Sindserpum não valem

Segundo a vereadora Marleide Cunha, que presidia o Sindserpum em 2017 e 2018, quando as sentenças da Justiça do Trabalho transitaram em julgado, as decisões que valem são em outro processo, que ela mostrou decisões dos anos de 2015 e 2016. A briga entre os três sindicatos começou em 2012

A vereadora Marleide Cunha, que presidia o Sindserpum nos anos de 20217 e 2018, fez contato com o MH para dizer que as sentenças no processo de número 0001025-46.2016.5.21.0012 ) que transitaram em julgado na Justiça do Trabalho nos anos de 2017 e 2018, proibindo o sindicato que ela presidia de falar em nome dos servidores da saúde de Mossoró, não tem validade.

A vereadora apresentou duas sentenças de 2015 e 2016 no processo de número 135-78.2014.5.21.0012, que, segundo ela, é o que está valendo, portanto, é legal perante as Legislação Brasileira que o Sindserpum defenda os interesses dos servidores da saúde, dos agentes de saúde e de endemias, contrariando as decisões judiciais transitadas em julgada de 2017 e 2018.

A briga na Justiça do Trabalho entre o Sindserpum e os sindicatos dos servidores públicos da saúde e dos agentes de saúde e de endemias já teve vários embates ásperos na justiça. Marleide Cunha confirma a disputa judicial. Porém, ela pergunta: “Como o Sindserpum não fala em nome dos servidores da saúde, se é quem está acionando a justiça a favor deles?



No próximo dia 22, o prefeito Allyson Bezerra vai sentar a mesa com os servidores públicos de Mossoró para dialogar sobre salários, condições de trabalho e outras reclamações. Vão está os dois sindicatos ou só um? Os assessores jurídicos da Prefeitura Municipal de Mossoró e também do Sindserpum terão que definir esta questão, para não prejudicar servidores.