[COLUNA ESPLANADA] Polícia Civil do Estado RJ vai inaugurar a Agência Central de Inteligência. A Polícia Civil do Estado Rio de Janeiro inaugura amanhã a Agência Central de Inteligência, um prédio inteiro que vai concentrar todos os setores que buscam e produzem conhecimentos para auxiliar nas tomadas de decisões de ações policiais. A nova casa da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE) da instituição é considerada pela corporação a maior Agência de Inteligência de Segurança Pública Estadual do país. O imóvel localizado na Rua do Lavradio, no Centro do Rio, também vai abrigar outras agências, como o Disque Denúncia, para atuação conjunta na política de segurança pública.

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini e Walmor Parente

Com Carolina Freitas e Sara Moreira

BRASÍLIA, QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2022 - Nº 3312

Inteligência

Capacitação

O prédio contará com andares para Inteligência, Contrainteligência, Busca Eletrônica e escola para capacitação de profissionais da área.

Cellebrite

O local também abrigará equipamentos como o “Cellebrite”, software de uso exclusivo para autoridades policiais que desbloqueia aparelhos mobile e resgata até mensagens apagadas.

Fila

Prestes a ser confirmado vice de Bolsonaro, Braga Netto (Defesa) intensificou conversas com partidos. PP e PL estão na fila para eventual filiação do general.

Encrenca

O deputado encrenqueiro Luis Miranda (DF) arrumou mais uma confusão em Brasília. Ele se filiou ao Republicanos avisando ao partido que seria candidato à reeleição por São Paulo. Mas caiu na real. Sem votos lá, anunciou ao diretório que manterá seu título no DF.

De saída

Ocorre que o partido agora alegou que as chapas estão fechadas e não tem dinheiro para bancar a campanha de Miranda no DF. O deputado corre atrás de nova legenda, e pode se filiar ao MDB.

Cai, não cai

O ainda ministro da Educação, Milton Ribeiro, está isolado na Esplanada após a revelação do áudio no qual diz priorizar prefeituras ligadas a pastores. Entre os poucos que ainda tentam mantê-lo no cargo está o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o filho Zero Três do presidente, que controla a mãos de ferro o MEC para manutenção da doutrina olavista na pasta.

Rodovias

A região Norte concentra a maior demanda por investimentos em rodovias federais. Estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta a necessidade de R$ 3,5 bi anuais em aportes, especialmente para a construção de novos trechos de rodovias.

Sudeste

O Sudeste é a segunda região que mais precisa de recursos – R$ 3 bilhões – seguido por Nordeste, Sul e Centro-Oeste. O estudo aponta que, para elevar a qualidade das rodovias federais, são necessários investimentos anuais de ordem de R$ 12 bi em todo o país.

Arquivado

O Ministério Público Federal do Distrito Federal (MPF-DF) determinou o arquivamento da investigação que apurou supostas irregularidades na Súmula n° 11, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A norma alterou as regras de fiscalização do transporte clandestino de passageiros em 2 de dezembro de 2021.

Sem favorecimento

A procuradora Anna Carolina Resende Maia Garcia afirma que não encontrou qualquer irregularidade que possa favorecer empresas de fretamento, como a startup Buser. Segundo ela, a ANTT não se omitiu de fiscalizar transportadores que colocam usuários em risco.

Pé na estrada

Pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, já está praticamente em campanha. Concentra a agenda no Estado e lota auditórios, como recentemente em Passo Fundo (RS), onde palestrou para empresários na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Vitória da ciência

A Justiça suspendeu a compra de ivermectina pela Prefeitura de Leme (SP). A mesma decisão manteve a aquisição de hidroxicloroquina, que também faz parte do "kit covid", mas determinou que o remédio não seja usado para o tratamento de Covid-19.

ESPLANADEIRA

# Mercer Brasil e Fórum Econômico Mundial realizam estudo que indica caminhos para maior representatividade de mulheres nas lideranças. # Fabio Ongaro e Rafael Jakubowski, do Energy Group, falam em abril sobre Transformação Digital, no Gramado Summit 2022. # Betterfly Brasil anuncia Caio Ribeiro como novo diretor geral. # CEOs da Claro, Gol e Itaú Unibanco são finalistas do Prêmio Executivo de TI, da IT Mídia. #