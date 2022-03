Vaquinha arrecada recursos para mobiliar casa dos irmãos Pedrinho e Vitória

Os irmãos Pedrinho e Vitória, que têm epidermólise bolhosa congênita, doença rara que se caracteriza, principalmente, pelo aparecimento de bolhas na pele, causando lesões semelhantes a queimaduras em todo o corpo, contam mais uma vez com a solidariedade da população. A partir de uma campanha encabeçada pelo corretor de seguros Adolfo Fernandes e pelo ex-vereador Petras Vinícius, a residência das crianças está sendo reformada pela construtora Casa Nova, do empresário Marcelo Conrado.



Agora, para que o lar seja entregue completamente renovado, os idealizadores da campanha lançaram uma vaquinha digital, com o objetivo de arrecadar recursos que serão utilizados na compra de móveis, eletrodomésticos e uma série de outros itens. As doações podem ser feitas por meio do link http://vaka.me/2739506.



“Batizamos essa campanha carinhosamente de ‘Lar Doce Lar’. A Casa Nova Construções já está realizando as obras da residência, que contará com um novo quarto, um novo banheiro, ampla sala, farmácia, todos os espaços já dentro dos padrões de acessibilidade, já que tanto Pedrinho quanto a mãe dele, Dona Ivete, que sofreu um AVC, são cadeirantes. Para além da parte física, queremos propiciar um novo lar, em todos os aspectos, por isso precisamos da ajuda da população, para que possamos adquirir todo o mobiliário novo”, pontua Petras Vinicius .



A campanha já conta com o apoio de importantes parceiros, como Casa Nova Construções, Concret, Mármores e Granitos, Comodoro Store, VCI Tech, Redrimol, Madeireira Planalto, Cerâmica Progresso, Cerâmica Itajá e Cerâmica do Gato. “Toda ajuda é bem-vinda. Quem acompanha a nossa história sabe do carinho que temos pela família de Pedrinho e Vitória e das tantas conquistas que já alcançamos. Agora, é hora de arregaçarmos as mangas mais uma vez e proporcionarmos mais bem-estar a essas crianças e sua mãe, que hoje vivencia uma outra dificuldade, que são as sequelas causadas pelo AVC”, conclui Petras.



*SAIBA COMO AJUDAR:*

Vaquinha digital: http://vaka.me/2739506.

Contato: Adolfo Fernandes 84 8846-1373

Petras Vinicius 84 98129-0017