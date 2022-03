Prefeita Cinthia volta a se reunir com a governadora Fátima e reforça reivindicações

A prefeita Cinthia Sonale (PSDB) manteve agenda administrativa com a governadora Fátima Bezerra (PT), que estava acompanhada da deputada estadual Isolda Dantas (PT). A prefeita voltou a reivindicar as melhorias anunciadas pela governadora no início do ano, como a restauração parcial da avenida litorânea Dehon Caenga, que liga Grossos a Tibau.



Com essa agenda administrativa, a prefeita externa que está focada na busca de soluções dos problemas eu afetam Grossos. A rodovia litorânea, por exemplo, já deveria ter sido recuperada, pois a gestão anterior passou dois anos com proximidade política da governadora do Rio Grande do Norte e não procurou amenizar a situação das famílias que dependem da ação direta do Governo do Estado no município.



“Estamos fazendo o que nos compete, que é pedir, cobrar reivindicar e buscar parcerias que possam garantir o desenvolvimento do nosso município”, disse Cinthia Sonale, deixando claro que a sua gestão será pautada pela efetivação da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos que moram na cidade e na zona rural.



Na pauta, além da restauração da avenida litorânea Dehon Caenga, a prefeita voltou a reivindicar da governadora Fátima Bezerra a reforma da escola estadual Manoel João. Segundo a Cinthia, a Prefeitura de Grossos cedeu parte da estrutura do Pólo Educa Grossos para que os alunos da unidade estadual de ensino pudessem ser acomodados e não fossem prejudicados. Agora, a prefeita quer que o Estado concretize a obra, a fim de que alunos, professores e técnicos voltem para seu local de origem. “Estamos fazendo essa reivindicação porque os alunos, técnicos e professores são grossenses que merecem, também, nossa atenção. Não é pelo fato de estarem em uma escola estadual que vamos abandoná-los”, disse.



A prefeita também reforçou a reivindicação feita pelos moradores da zona rural, no sentido de que seja construída uma adutora para o abastecimento d’água nos assentamentos Caenga, Meu País, Costa Branca e Boi Morto. “Água é o maior patrimônio de um povo. Queremos que o Governo do Estado construa essa adutora, pois é uma reivindicação antiga e que agora vai sair do papel”, comentou a prefeita.