Datafolha divulga resultado de pesquisa; Lula aparece na frente com 43% contra 26% de Bolsonaro

Pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24) pelo site do jornal "Folha de S.Paulo" revela os índices de intenção de voto para a eleição presidencial de 2022.

O Datafolha testou quatro cenários. No primeiro, apresentou como pré-candidatos: Lula, Jair Bolsonaro, Sergio Moro, Ciro Gomes e João Doria, André Janones, Vera Lúcia, Simone Tebet, Felipe D'Ávila e Leonardo Péricles. Não incluiu Eduardo Leite.

Pesquisa estimulada de intenções de voto no 1º turno

Cenário A

Sem Eduardo Leite.

Lula (PT): 43%

Jair Bolsonaro (PL): 26%

Sergio Moro (Podemos): 8%

Ciro Gomes (PDT): 6%

João Doria (PSDB): 2%

André Janones (Avante): 2%

Vera Lúcia (PSTU): 1%

Simone Tebet (MDB): 1%

Felipe D'Ávila (Novo): 1%

Leonardo Péricles (UP): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 6%

Não sabe: 2%

Cenário B

Este cenário substitui o candidato João Doria por Eduardo Leite.

Lula (PT): 43%

Jair Bolsonaro (PL): 26%

Sergio Moro (Podemos): 8%

Ciro Gomes (PDT): 7%

André Janones (Avante): 3%

Vera Lúcia (PSTU): 1%

Eduardo Leite (PSDB): 1%

Simone Tebet (MDB): 1%

Felipe D'Ávila (Novo): 0%

Leonardo Péricles (UP): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 7%

Não sabe: 3%

Cenário C

Sem Eduardo Leite e Simone Tebet

Lula (PT): 44%

Jair Bolsonaro (PL): 26%

Sergio Moro (Podemos): 8%

Ciro Gomes (PDT): 7%

André Janones (Avante): 3%

João Doria (PSDB): 2%

Vera Lúcia (PSTU): 1%

Felipe D'Ávila (Novo): 1%

Leonardo Péricles (UP): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 6%

Não sabe: 2%

Cenário D

Sem Eduardo Leite e João Doria.

Lula (PT): 43%

Jair Bolsonaro (PL): 26%

Sergio Moro (Podemos): 8%

Ciro Gomes (PDT): 8%

André Janones (Avante): 3%

Vera Lúcia (PSTU): 1%

Simone Tebet (MDB): 1%

Felipe D'Ávila (Novo): 0%

Leonardo Péricles (UP): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 7%

Não sabe: 2%

A pesquisa ouviu 2.556 pessoas entre os dias 22 e 23 de março em 181 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

A pesquisa estimulada não pode ser comparada com o levantamento anterior, de 13 a 16 de dezembro, porque adota cenários diferentes.





PESQUISA ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, que pode ser comparada com a anterior, Bolsonaro ganhou 5 pontos porcentuais desde dezembro, passando de 18% para 23%. Lula continua na liderança e oscilou dentro da margem de erro, de 32% para 30% das intenções de voto.

Lula (PT): 30% (era 32% em dezembro)

Jair Bolsonaro (PL): 23% (era 18%)

Sergio Moro (Podemos): 2% (era 2%)

Ciro Gomes (PDT): 2% (era 2%)

André Janones (Avante): 1% (não aparecia)

Outros candidatos: 2% (era 2%)

Em branco/nulo/nenhum: 8%

Não sabe: 32%





LULA DOMINA NORDESTE, BOLSONARO RECUPERA EVANGÉLICOS

Lula teve 55% das intenções de voto no Nordeste em três dos quatro cenários da pesquisa (54% no Cenário D). Também lidera entre os menos escolarizados (55%) e jovens (51%).

O ex-presidente tem 51% de intenções de voto entre os mais pobres, que representam 53% dos entrevistados.

Já Bolsonaro tem 38% entre quem ganha de 5 a 10 salários mínimos e 39% entre os de renda acima de 10 mínimos, enquanto Lula tem 27% e 26% nesses estratos, respectivamente. Entre as regiões, os melhores desempenhos são no Sul (33%) e no Norte/Centro-Oeste (30%), embora com intenções de voto menores que de Lula.

Entre os evangélicos, o presidente registrou 37% das intenções de voto, empate dentro da margem de erro com Lula (34%), mas com vantagem numérica.