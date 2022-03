“Cuidar é pra quem conhece”: nova campanha do Hapvida une inovação, saúde e acolhimento

O atendimento personalizado, cuidadoso, olho no olho, que todo paciente gosta de receber é essência da nova campanha de marketing do Sistema Hapvida.

Com o nome “Cuidar é para quem conhece”, o roteiro passeia por sensações como acolhimento, identificação e proximidade, mostrando que a distância física das teleconsultas não influencia no calor da atenção dada pelos profissionais para os clientes.

No vídeo de divulgação, é notória a sensibilidade e a pluralidade com que os pacientes são representados, contrastando com o ritmo acelerado com que a tecnologia é apresentada, sendo onipresente em todas as cenas.

Para Marcelo Miranda, Diretor Executivo de Marketing do Sistema Hapvida, uma saúde acessível e de qualidade é pautada no cuidado de perto, da prevenção ao tratamento.

“Sempre escolhemos conhecer bem cada um dos nossos clientes, para zelar pelo melhor para todos. Somos uma empresa que investe e acredita na tecnologia e inovação para transformar vidas. É desta forma que conseguimos vivenciar nossa missão e promovemos uma saúde pra valer".

“A estratégia da nova campanha do Sistema Hapvida une uma das nossas grandes fortalezas, que é conhecimento acumulado no cuidado de milhões de vidas por um dos maiores sistemas de saúde do Brasil, com um dos nossos grandes diferenciais, que é a manutenção do histórico de cada paciente graças ao nosso sistema integrado.

“Cuidar é pra quem conhece” aborda essa união de maneira leve e descontraída, que é parte da essência acolhedora natural da marca e é reconhecida pelas pessoas”, destaca Fernanda Galluzzi, Sócia Vice-Presidente da Ana Couto.

A campanha está sendo veiculada em rádios, tevês e portais deste mês e segue até agosto deste ano, quando haverá o lançamento da próxima.

Veja a nova campanha pelas redes sociais:

Facebook: facebook.com/hapvida.saude

Instagram: instagram.com/hapvidasaude/

Twitter: twitter.com/hapvidasaude

Youtube: youtube.com/hapvidasaude

Ficha técnica:

Título do filme: Cuidar é pra quem conhece

Agência: Ana Couto Branding

Diretor de Criação: Duda Hernandez

Redação: Giovanni Richetti

Direção de arte: Tiago Castro