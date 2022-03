Alopecia: entenda a doença de Jada Pinkett-Smith, motivo de “climão” na cerimônia do Oscar 2022

Os fãs do Oscar foram surpreendidos durante a cerimônia de premiação 2022, realizada na noite deste domingo (27), nos Estados Unidos, por um tapa que o ator Will Smith deu no também ator e comediante Chris Rock.

Isto porque Rock fez uma “piada” sobre a aparência de Jada Pinkett-Smith, a esposa de Will, que precisou raspar a cabeça por conta da alopecia, uma condição capilar que causa a queda de cabelo.

Enquanto apresentava a cerimônia, Chris Rock comparou a esposa de Smith com uma protagonista vivida por Demi Moore em um longa de 1997, onde ela raspava a cabeça para participar do treinamento de força de operações especiais da Marinha dos Estados Unidos.

A plateia riu, mas Jade ficou visivelmente desconfortável com a "brincadeira". Neste momento, Will Smith levantou-se, subiu ao palco, foi até Chris, deu um tapa na cara dele e, ao retornar à sua cadeira, gritou para que o comediante não falasse mais de sua esposa.

O desconforto foi generalizado e o público presente não entendeu se tratou-se de uma brincadeira ou algo sério, até o momento em que Will, ganhar do prêmio de melhor atore, proferiu seu discurso, onde falou em defender sua família.

Diante da repercussão do caso, que foi assunto em todos os site de notícias do Brasil e do mundo, além de movimentar as redes sociais com opiniões favoráveis e contra a reação de Smith, surgiu a curiosidade: mas o que é Alopecia?

A alopecia, uma série de inflamações nos fios capilares, é uma das principais causas da calvície feminina. Há diversos tipos de alopecia: a areata, mais grave, irreversível e sem tratamento, e a androgenética, que afeta as mulheres, são as mais comuns.

No caso de Jada, trata-se da areata e sobre isso o MOSSORÓ HOJE conversou com o tricologista Dr. Ben Queiroz, para entender do que se trata a doença, o que a causa e quais os principais tratamentos. Confira:

1 - O que é Alopecia Areata?

A alopecia areata, é uma doença autoimune caracterizada pela perda dos folículos pilosos em couro cabeludo, podendo acometer também outras áreas do corpo. Tanto homens quanto mulheres estão sujeitos a essa doença.

2 - O que provoca o problema?

É uma doença autoimune, sendo assim ela é genética e depende de um gatilho de estresse, seja ele emocional ou físico. “É importante entender o paciente como um todo, para que, ao tratar a Alopecia, evitarmos que se repita”, disse o especialista.

3 - Existe um grupo que é mais propenso ao problema?

Pessoas com histórico familiar de doenças autoimunes como Lupus estão mais propensas à doença.

4 - A doença tem cura?

A doença tem tratamento, que vai depender da fase/tempo em que está a alopecia areata. Mas não há cura, ou seja, a Alopecia poderá voltar caso haja um novo gatilho.

5 - Como tratar o problema?

O tratamento vai desde aplicação intradérmica (IMP), uso tópico, medicação oral e, às vezes, até mesmo o uso de imunosupressores. “Irá depender muito do estado da Alopecia areata do paciente”, diz Dr. Ben Queiroz.