[COLUNA ESPLANADA] Deltan recebeu 12 mil doações para pagar indenização a Lula

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini e Walmor Parente

Com Carolina Freitas e Sara Moreira





BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022 - Nº 3316

Pix do Deltan

O ex-procurador da República e ex-coordenador da Lava JatoDeltan Dallagnol confirma à Coluna que recebeu mais de 12 mil doações que, juntas, chegam a R$ 500 mil. Ele foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça a pagar uma indenização de R$ 75 mil ao ex-presidente Lula da Silva por danos morais. “Trata-se de uma campanha completamente espontânea de brasileiros que, assim como eu, estão indignados com a injustiça e com a inversão de valores que ocorre no Brasil”, diz. Deltan adianta que vai lutar pra derrubar a decisão e, se conseguir, doará todo o dinheiro para hospitais filantrópicos para o tratamento de crianças com câncer e autistas.

Contas

O dinheiro depositado, afirma o ex-procurador: “Será aplicado, enquanto isso, e prestarei contas regularmente para a sociedade de tudo o que foi ou for recebido”.

PSD com Lula

Após a desistência de Eduardo Leite de migrar para o PSD, petistas próximos ao presidente Lula apostam na aliança com o partido de Gilberto Kassab no 1º turno.

Reconhecimento

Delegados e agentes federais aproveitaram os 78 anos completados pela Polícia Federal ontem para soltar uma nota na qual exprimem um misto de satisfação do dever cumprido com cobrança pelo reconhecimento das classes na corporação.

Vaivém

Os federais ainda reforçaram que esperam o compromisso do presidente Jair Bolsonaro de reajuste salarial para as categorias. O caso virou uma novela de vaivém de declarações após o presidente anunciar que daria aumento, em detrimento de outras dezenas de classes de servidores públicos que também esperam reajustes.

Rosário

Defenestrado do comando do MEC após o escândalo dos pastores, Milton Ribeiro perdeu o foro privilegiado e terá que enfrentar um rosário de processos na 1ª instância da Justiça. As acusações contra o agora ex-ministro vão de corrupção passiva à prevaricação. Também é investigado por homofobia.

Lua de mel

Depois de filiar os ministros Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) e Damares Alves (Mulher, da Família e dos Direitos Humanos), o Republicanos reatou o casamento com o presidente Jair Bolsonaro. Como juras da nova lua de mel, o partido será lembrado na reforma ministerial dos próximos dias.

Lágrimas

O governador João Doria (PSDB) não conteve as lágrimas durante a reunião dedespedida ontem de seus secretários. O motivo da emoção foi um vídeo cinematográfico de 9 minutos que mostra os principais momentos de sua gestão, em especial na pandemia.

Fogo amigo

João Doria se despede oficialmente do governo de São Paulo na quinta-feira, para concorrer à Presidência da República. O tucano venceu as prévias, mas enfrenta fogo amigo de tucanos que tentam enfraquecê-lo para emplacar Eduardo Leite na disputa.

Parem as máquinas

O TCU suspendeu o processo de aquisição de maquinário assinado entre a Codevasf e a Eurotractor. A suspeita é de que a empresa teria apresentado declaração falsa para ter tratamento diferenciado no pregão eletrônico voltado ao fornecimento de máquinas a municípios do Tocantins. A licitação está orçada em quase R$ 58 milhões.

Trabalho escravo

O Ministério Público processou os quiosques Tropicália e Biruta, no Rio de Janeiro, por considerar que o congolês Moïse Kabamgabe – assassinado em janeiro - e outros trabalhadores foram submetidos a condições análogas a de escravidão. O MPT aponta que osfuncionários cumpriam longas jornadas, não tinham Carteira de Trabalho, entre outras irregularidades.

ESPLANADEIRA

# Banco PAN e IGTI abrem mil vagas para curso gratuito de formação profissional em processamento e análise de dados. # Começa hoje a 30º edição do Festival de Teatro de Curitiba. # Enajum inaugura hoje novas instalações e promove 2º Seminário “O Brasil em Transformação". # Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha doa, hoje, 41 cavalos para 21 centros de Equoterapia. # Livance inaugura nova unidade em Botafogo, no Rio de Janeiro.