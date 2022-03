Gratuito e on-line: Universidade de Sydney oferece cursos rápidos com legenda em português

A Universidade de Sydney, uma das mais prestigiadas universidades do mundo, oferece suas formações gratuitamente através da plataforma Coursera. A instituição está com inscrições abertas para mais quatro cursos que podem ser realizados por pessoas de qualquer lugar do mundo.

Veja, abaixo, as opções de cursos disponíveis na plataforma:

1. Psiquiatria positiva e saúde mental: nível iniciante, realizado em 5 semanas, com legendas em português. Neste curso, o participante aprenderá diferentes aspectos da saúde mental e uma visão geral dos principais tipos de transtornos mentais, suas causas, tratamentos e como procurar ajuda e apoio.

O curso conta com um grande número de especialistas australianos em psiquiatria, psicologia e pesquisa em saúde mental, além de “especialistas em experiências vividas”, pessoas que viveram com doenças mentais e suas histórias pessoais de recuperação.

Com uma abordagem baseada em evidências para uma série de estratégias que qualquer pessoa pode usar para melhorar sua própria saúde mental e a dos outros, desde exercícios e técnicas de relaxamento até o papel do amor, relacionamentos e tipos de trabalho, o curso cobre tópicos desde criatividade e ioga até medicamentos psiquiátricos e psicoterapias.

2. Mídia social ética: nível iniciante, realizado em 5 semanas e com legendas em português. Este curso explora mais profundamente temas como identidade on-line, comunidades de mídia social e seus usuários.

O participante examinará as maneiras pelas quais as redes sociais estão sendo usadas por instituições públicas, como o governo, para criar participação e conversa com o público, e aprenderá sobre os debates éticos mais comuns nas mídias sociais.

Além disso, terá a oportunidade de desenvolver suas habilidades práticas desenvolvendo seu perfil profissional de mídia social ao definir seu público, construir sua influência de mídia social e entender como interpretar a análise de dados para "ouvir" e se comunicar bem.

3. Astronomia orientada a dados: nível intermediário, realizado em 6 semanas e com legendas em português. Neste curso de astronomia, o estudante investigará os desafios de trabalhar com grandes conjuntos de dados. As aulas cobrem temas como princípios do pensamento computacional, como trabalhar com a complexidade de tempo dos algoritmos, como explorar buracos negros nos centros de galáxias massivas, a análise de banco de dados, o uso de ferramentas de machine learning para investigar os dados e muito mais.

4. Inovação através do design: pense, faça, quebre, repita: nível iniciante, realizado em 5 semanas, com legendas em português. O curso é indicado para quem tem curiosidade sobre design, ele traduz os processos e ferramentas do design thinking em oportunidades inovadoras, ao longo de cinco semanas.

Através da introdução de conceitos teóricos e da análise de estudos de caso da indústria com as principais empresas de design australianas, o curso investiga o design como aprendizado sobre o contexto (a parte do pensamento), a construção de protótipos como representações tangíveis (a parte do fazer) e o teste de possíveis soluções (a parte de ruptura) em um processo com rapidez e frequência (a parte da repetição), para melhorar ideias e desenvolver novos insights.