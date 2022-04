HRTM realiza mais uma captação de órgãos para transplante; o segundo procedimento esta semana

O Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), em Mossoró, registrou na manhã desta quarta-feira (30), a quinta captação de órgãos para transplantes na unidade em 2022, sendo a segunda somente esta semana.

Desta vez, a captação foi realizada em um paciente do sexo feminino, de 55 anos, de Mossoró, vítima de Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH), que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI 2).



Foram captados os rins e córneas, destinados para Natal, e o fígado, enviado para transplante em Fortaleza/CE.

Participaram da captação os cirurgiões César Brito e Felipe Salviano, o anestesiologista Rodolfo Silveira, as enfermeiras Cláudia Farias, Jéssica Saraiva e Tathiane Paloschi.

Já na coordenação da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do HRTM, atuaram a assistente social Telma Ariana Belém e a enfermeira Susana Cantídio.

O trabalho da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e de Tecidos para Transplantes do Tarcísio Maia segue firme mesmo neste período da pandemia, seguindo todas as normas das restrições ocasionadas pela pandemia da Covid 19, com uma equipe multiprofissional atuando em um trabalho educativo para a captação.

Já foram realizadas 37 captações no HRTM, sendo considerado um hospital estratégico neste tipo de trabalho pelo Ministério da Saúde (MS).

A doação de órgãos é doar vida. Um único doador é capaz de mudar a vida de várias pessoas que estão na fila à espera de um transplante. Por isso é importante a conscientização sobre este ato de amor ao próximo.