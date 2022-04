“INSS sem estrutura é o povo ainda mais sem direitos” diz Isolda

Nesta quinta-feira (31), às 14h30, na Assembleia Legislativa, a deputada estadual Isolda Dantas, junto da FETARN (Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Rio Grande do Norte), realizará Audiência Pública para discutir o desmonte da previdência social no Brasil e a necessidade da reestruturação do atendimento do INSS.

A demora no atendimento e análise dos processos de benefícios pelo INSS tem sido recorrente nos últimos anos. De acordo com o Boletim Estatístico da Previdência (2021) a fila de pedidos de benefícios aguardando a decisão do INSS chegou a 1,7 milhão no ano passado.

O que significa 70% dos pedidos superando o prazo de 45 dias a serem analisados pelo INSS. Vale lembrar que quanto mais tempo para liberar os benefícios, maiores são os gastos com pagamento de valores atrasados, juros e correção monetária.

Com a sanção do orçamento da União aprovado no Congresso Nacional para o ano de 2022, o INSS sofreu um corte de 980 milhões e isto implica diretamente na dificuldade de manter uma estrutura mínima capaz de atender as necessidades de quem mais precisa.

Ana Aline, vice-presidente da FETARN, explica que: “Vendo as dificuldades de acesso à previdência no INSS, a Confederação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura tá puxando uma mobilização nacional e aqui no RN estamos dando início amanhã com esta audiência. O objetivo é construir um documento e enviar para o Congresso e Senado mostrando a importância da derrubada do corte de orçamento no INSS e sugestões de melhorias para garantir nossos direitos.”.

“É preciso que se faça reapreciação do orçamento para que haja contratação de mais servidores e investimento na eficácia do INSS pois presta serviços fundamentais ao povo brasileiro que passa por enormes perdas seja pelo retrocesso de direitos nos governos Temer e Bolsonaro, pela pandemia e/ou pela miséria que assola o nosso país. Nos somamos à FETARN nessa reivindicação urgente porque o INSS sem estrutura é o povo ainda mais sem direitos. A nossa esperança está na luta”, diz a deputada.

A audiência contará com a participação de diversos sindicatos, organizações e movimentos, especialmente rurais. Será transmitida pelo canal do Youtube da TV Assembleia e pelas redes da deputada estadual Isolda Dantas.