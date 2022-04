Afasia: neurologista explica a disfunção de linguagem que fez Bruce Willis se aposentar. O ator norte-americano de 67 anos anunciou uma pausa na carreira nesta quarta-feira (30), após ser diagnosticado com afasia. Mas o que é esse problema? O MOSSORÓ HOJE conversou com o médico neurologista Alex Soares para conhecer um pouco mais sobre o sintoma neurológico que provoca dificuldade na capacidade de falar, de se expressar verbalmente e na capacidade de compreender as coisas; confira

Mas o que é Afasia? O MOSSORÓ HOJE conversou com o médico neurologista Alex Soares para conhecer um pouco mais sobre o sintoma neurológico que provoca dificuldade na capacidade de falar, de se expressar verbalmente e na capacidade de compreender as coisas.

De início, o neurologista deixa claro que não se trata de uma doença em si, mas um sintoma proveniente de uma doença neurológica, sendo a causa mais comum o Acidente Vascular Cerebral (AVC), também chamado de Acidente Vascular Encefálico (AVE).

A Afasia Progressiva Primária (APP) pode se apresentar de diferentes formas, sendo que as mais comuns são a variante não-fluente/agramática, a variante semântica (também conhecida por demência semântica) e a logopênica.

O sintoma pode variar de paciente para paciente, mas geralmente uma pessoa diagnosticada com afasia pode apresentar dificuldade em compreender tanto a linguagem oral, quanto a linguagem escrita. Ela pode apresentar dificuldade de falar, de se expressar.

Para compreender melhor, seria como se a pessoa soubesse o que deseja falar, mas não consegue verbalizar a ideia, isso relacionado a coisas simples, do cotidiano, como o nome de um objeto, por exemplo.

“A afasia também pode se apresentar devido a um tumor no lobo frontal do cérebro, que na grande parte dos pacientes fica do lado esquerdo. Essa área é responsável pelo centro da linguagem. Então o paciente com um tumor no lobo frontal esquerdo, por exemplo, pode ter uma afasia e dificuldade de comunicação”, explica o neurologista.

No caso específico do Bruce Willis, trata-se de outro tipo de afasia, a afasia neurodegenerativa que, conforme explica o Dr. Alex Soares, se assemelha a outras doenças neurodegenerativas, tais como a doença de Alzheimer e o Parkinson.

"Uma das coisas que difere os sintomas dessas doenças é que no Alzheimer, por exemplo, o paciente fica com alteração na memória, enquanto que no caso das afasias são alterações na linguagem”, explica.

O problema não tem cura e é progressivo. No entanto, possui tratamento que visa retardar o avanço dos sintomas.

O médico explica que o tratamento pode ser definido por cada especialista e, geralmente, é realizado por meio da introdução de medicamentos. Após o diagnóstico, é fundamental o acompanhamento de um fonoaudiólogo.

“O tratamento mais importante aqui é a reabilitação, ou seja, principalmente aí a terapia com um profissional chamado fonoaudiólogo. Ele vai trabalhar para tentar reabilitar e tentar impedir a progressão rápida dessa doença, desses sintomas de alteração de comunicação”, diz.

É bom ressaltar que, em muitos casos, as doenças neurodegenerativas se desenvolvem de forma lenta, sem grandes sintomas, fazendo com que o paciente demore a percebê-las. Então se você se identificou com algum dos sintomas relacionados a afasia, procure um especialista.