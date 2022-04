Trabalhadores convocam para o dia D de luta pela reversão dos cortes no INSS

A deputada Isolda Dantas reuniu trabalhadores do Instituto em audiência pública, nesta quinta-feira (31). Os trabalhadores convocaram para uma mobilização nacional, a fim de pressionar o Congresso Nacional pela derrubada do corte de orçamento de 980 milhões no INSS. A mobilização também apresenta sugestões de melhorias para garantir direitos. “Estamos batendo na porta de todos os deputados federais, senadores, com o pires na mão querendo o mínimo: servidores para dar conta da demanda”.