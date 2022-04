Jean fica no PT e vai trabalhar no projeto de eleição de Lula

O senador confirmou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que aceitou o convite para trabalhar no projeto de eleição de Lula, nas disputa pela presidência, contribuindo na área de energia, petróleo e gás. No âmbito estadual, ele informou que foi indicado pela governadora Fátima Bezerra para concorrer como suplente de Carlos Eduardo na disputa pela vaga do senado.

O Senador Jean Paul Prates (PT/RN) confirmou nesta sexta-feira (1º), à reportagem do Portal MOSSORÓ HOJE, que permanece no Partido dos Trabalhadores e que irá trabalhar, em âmbito nacional, no projeto de eleição do ex-presidente Lula.

Jean também fez o comunicado por meio de uma nota em suas redes sociais, onde afirma que a eleição de Lula deve ser “o primeiro passo para os brasileiros se reencontrarem com os seus sonhos e o seu futuro, na nova e necessária missão de reconstruir o nosso patrimônio destruído, nosso meio ambiente, nossa tranquilidade institucional, nossos empregos e qualidade de vida”. [VEJA NOTA ABAIXO]

O senador deverá contribuir no setor de energia, petróleo e gás, área em que ele tem forte atuação e é autor de diversos projetos no Senado.

Jean também confirmou que, no estado, foi indicado pela governadora Fátima Bezerra para concorrer como suplente de Carlos Eduardo na disputa pela vaga do senado.

VEJA A NOTA DO SENADOR

O Brasil e o Rio Grande do Norte têm a oportunidade de dar um basta a quatro anos do pior governo que o país já teve. Não vamos permitir que o bolsonarismo continue destruindo este país, viciando as relações entre o Poder Executivo e o Legislativo, ameaçando e corrompendo as instituições.

Eleger Lula deve ser o primeiro passo para os brasileiros se reencontrarem com os seus sonhos e o seu futuro, na nova e necessária missão de reconstruir o nosso patrimônio destruído, nosso meio ambiente, nossa tranquilidade institucional, nossos empregos e qualidade de vida.

Faço parte do Partido dos Trabalhadores desde 2013, e entrei para o PT justamente em um de seus momentos mais desafiadores, para ajudar a construir uma sociedade mais justa, progressista e inclusiva. Tenho orgulho do meu combate, das amizades e dos companheiros conquistados nessa resistência e do trabalho desenvolvido por meu mandato em prol do Rio Grande do Norte e do Brasil.

O Partido dos Trabalhadores é maior do que qualquer um dos seus integrantes. O PT é resultado de uma luta do povo por melhores condições de trabalho, mais e melhores empregos, um país independente e capaz de ocupar um espaço condizente com o seu tamanho e história no cenário mundial.

Nas últimas semanas a imprensa do Rio Grande do Norte noticiou a possibilidade de que eu buscasse abrigo em outra legenda partidária. Efetivamente, fui convidado por outros partidos a me candidatar ao Senado pelo Rio Grande do Norte, mas pesou em minha decisão toda a história que construí dentro do PT.

Sou um homem de partido e mais do que isso sou um homem do Partido dos Trabalhadores! Dentro do PT, podemos mudar os rumos do país, revolucionar os destinos do Rio Grande do Norte e essa é uma oportunidade da qual não abro mão.

Estou no PT! Estou com Fátima! Estou com Lula! Estou com o povo brasileiro e de mãos dadas com os potiguares!