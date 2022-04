Campanhas de vacinação contra Sarampo e Influenza acontecerão de forma simultânea

A imunização contra as doenças será iniciada nesta segunda-feira (4). O RN espera vacinar 1.275.043 pessoas pertencentes aos grupos prioritários para influenza (crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos e mais, povos indígenas, professores, trabalhadores da saúde e demais grupos definidos pelo Ministério da Saúde). Para o sarampo a população-alvo são as crianças de seis meses a menores de 5 anos, além dos trabalhadores da saúde. Neste caso, são 207.896 crianças a serem vacinadas no estado. A meta é vacinar, no mínimo, 95% dessas crianças.