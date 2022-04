Pré-candidato se propõe a ser o braço forte da segurança no RN

O tenente-coronel Alessandro de Oliveira Gomes ingressou no MDB semana passada para concorrer a uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. É crítico da falta de união política pelos reais interesses do povo e defende mais homens nas Polícias, presos trabalhando e escola em tempo integral, com estrutura adequada, para as crianças não ficarem expostas ao mundo do crime.

É crítico da falta de união política pelos reais interesses do povo e defende mais homens nas Polícias, presos trabalhando e escola em tempo integral, com estrutura adequada, para as crianças não ficarem expostas ao mundo do crime.



Coronel Gomes, como é mais conhecido, se apresenta ao seu eleitor como braço forte da segurança pública do Rio Grande do Norte, sua principal bandeira de luta.

Gomes defende um discurso e firme e forte pela segurança, mas ressalta que sem radicalismo. “O que for importante para o cidadão será abraçado e defendido”, acrescenta Coronel Gomes.

Ele faz referência a falta de união dos políticos quando se trata de conseguir benefícios para o Estado e cita o Estado do Ceará como exemplo. “Lá eles se unem e os recursos são aplicados”.

No Rio Grande do Norte, Coronel Gomes diz que a Polícia Militar precisa ampliar seu contingente em pelo menos 60% para atender as demandas nos municípios.

Na Polícia Civil, o quadro é ainda pior. Tem menos de 30% dos policiais civis que precisa para conduzir as investigações. “Temos que restabelecer os quadros e estrutura-los”, acrescenta.

Outro ponto destacado por Gomes para reduzir a violência de forma sustentável é investir em educação em tempo integral, para que o adolescente não fique exposto.

“A escola precisa ensinar o básico no horário da manhã e no horário da tarde ofertar atividades esportivas, culturais e, para os adolescentes com idade adequada, iniciar o processo de ingresso no mercado de trabalho. É assim que penso”, diz o pré-candidato.

Ele acrescenta: “Este é o melhor caminho para afastar a criança e o adolescente da TV, do computador, do celular, das ruas e colocá-lo num ambiente sadio, com disciplina, respeito, ensino”. O Coronel Gomes também indica os recursos para construir escolas com este perfil.

Segundo ele, colocando os presos para trabalharem (RN tem mais ou menos 10 mil presos), restará recursos para se construir uma escola com este perfil todo mês. “Ao longo dos anos, o Rio Grande do Norte seria contemplado com ensino de qualidade”, projeta.

O pré-candidato conclui dizendo que vai aos municípios do Rio Grande do Norte, por onde trabalhou ou não, apresentando suas propostas, com destaque para a segurança pública e, com isto, espera enriquecer o debate, oferecer uma opção a mais para o povo do RN.