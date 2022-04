Ida regular ao ginecologista reduz riscos de doenças e esclarece dúvidas da puberdade

No mês alusivo à mulher, é ideal falar também sobre a saúde do público feminino. A prevenção é uma grande aliada nessa questão e é um fator que faz a diferença na qualidade de vida de qualquer pessoa.

A ida regular ao médico, por exemplo, causa um impacto positivo por prevenir doenças e esclarecer dúvidas relacionadas. A ginecologista do Hapvida Saúde, Drª. Virgínia Vasconcelos, ressalta que a primeira consulta na especialidade dela deve ser a partir do surgimento de caracteres sexuais secundários.

''Muitas pessoas acham que criança e adolescente não devem ir ao ginecologista porque esse tipo de atendimento está muito atrelado à ideia de vida sexual ativa. Mas não é bem assim. Existem muitos momentos que eles podem e devem ir. Após o surgimento da mama, de pelinhos e, principalmente, depois da menarca, a mãe deve levar ao profissional'', explica.

Esse contato serve, inclusive, também, para tirar dúvidas sobre o ciclo menstrual, o desenvolvimento do corpo, como lidar com todas as mudanças etc.

Portanto, ''se a mãe já percebe os sinais de que a menstruação está perto de aparecer pela primeira vez na filha, é essencial levar antes que isso aconteça. Consulta não é só para tratar enfermidades. Temos um papel fundamental ao orientar e indicar cuidados. Aos poucos, abriremos esse canal de diálogo que, mais para frente, servirá para falar de anticoncepção, DST e tudo mais que gerar questionamentos'', afirma Virgínia Vasconcelos.