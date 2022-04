Unidade de Educação Infantil Neusa Xavier Linhares é inaugurada no Nova Mossoró

A Prefeitura Municipal de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou, na manhã desta segunda-feira (4), a Unidade de Educação Infantil (UEI) Neusa Xavier Linhares.

A inauguração da unidade marcou também o início das atividades na UEI que disponibiliza 160 vagas para atender crianças de 2 a 5 anos de idade. O prédio, antes sem utilização definida, deu lugar a intensa movimentação de crianças que a partir desta data passam a ter o local como destino na busca por conhecimento.

A UEI Neusa Xavier Linhares foi inaugurada pelo prefeito Allyson Bezerra e contou com as presenças da secretária Hubeônia Alencar, do presidente da Câmara Municipal, Lawrence Amorim, o presidente do Instituto de Previdência Municipal (PREVI), Paulo Linhares e outros familiares da homenageada com o nome da unidade, professores, vereadores, mães e pais de alunos e comunidade em geral.

“É muito gratificante ter uma unidade infantil aqui no bairro por conta que o bairro é muito distante e eu não tinha como me deslocar para outras escolas para levar minha filha. Está sendo muito maravilhoso ter uma escola perto de casa”. O relato é da dona de casa Andreza Rebouças.

Para a auxiliar de cozinha Roseane Rocha, a chegada da UEI no conjunto Nova Mossoró tem um significado muito importante. Ela explica que o filho tem 5 anos e já devia estar concluindo a alfabetização, nunca havia frequentado a escola por conta da distância para as escolas situadas em outros bairros.

“Para mim a chegada da UEI aqui no conjunto está sendo ótima, porque eu não tenho condições de colocar meu filho na escolinha particular e também não tenho transporte para levá-lo a uma escola em outros bairros. Ele já está com cinco anos e deveria estar terminando a alfabetização, mas está vindo à escola pela primeira vez”, detalhou Roseane.

ESTRUTURA

A criação da UEI Neuza Xavier Linhares no conjunto Nova Mossoró foi anunciada em outubro de 2021 e oficializada por meio do Decreto nº 6.383/2021, publicado no Jornal Oficial de Mossoró (JOM) de 22 de dezembro do ano passado.

A unidade, que tem capacidade para atender 160 crianças de 2 a 5 anos, já inicia suas atividades com 151 crianças matriculadas. A UEI disponibiliza turmas do Maternal I e II e Infantil I e II.



Secretária de Educação, Hubeônia Alencar reforça a importância da inauguração da UEI do conjunto Nova Mossoró destacando que a iniciativa da Prefeitura de Mossoró representa um avanço e mais um importante investimento no setor da educação.

“A inauguração da UEI Neusa Xavier Linhares representa passado, presente e futuro. Passado, por que faz parte de uma reivindicação dos moradores, presente que é o que estamos fazendo agora que é entregando a unidade totalmente equipada e pronta para receber as crianças que serão o futuro da nossa sociedade”, ressaltou Hubeônia.

O prefeito Allyson Bezerra lembrou da reivindicação feita pelos moradores do conjunto Nova Mossoró durante a realização de um mutirão de limpeza. Segundo o chefe do Executivo mossoroense, a solicitação dos moradores foi tratada como mais uma prioridade que está sendo concretizada neste dia 4 de abril de 2022.

“Nós estamos entregando aqui hoje à população do conjunto Nova Mossoró um importante equipamento que é a UEI Neusa Xavier Linhares. Nós recebemos essa solicitação dos moradores ainda no ano passado e hoje estamos entregando essa unidade totalmente equipada com capacidade para atender a 160 crianças. Uma oportunidade de educação, e para nós é um dia muito significativo estar fazendo essa entrega à população”, destacou Allyson Bezerra.

HOMENAGEM

A Unidade de Educação Infantil UEI do conjunto Nova Mossoró homenageia a professora Neusa Xavier Linhares que faleceu aos 95 anos de idade e dedicou toda a sua vida ao magistério.

Familiares da homenageada também estiveram presentes à cerimônia de inauguração e início das atividades da mais nova unidade de educação infantil do município de Mossoró.