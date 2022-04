Jorge do Rosário ingressa no Avante com a bandeira do emprego e renda

Em live gravada na noite desta segunda-feira, dia 4 de abril de 2022, Jorge do Rosário conversou com o presidente do Avante no Rio Grande do Norte, o vereador Raniere Barbosa, de Natal. Assim como Jorge do Rosário, Raniere Barbosa também defende a geração de empregos, não com promessas vazias, mas com propostas claras e executáveis.

O empresário Jorge do Rosário assinou ficha partidária com o Avante, do vereador Raniere Barbosa, de Natal. Ele disse que chegou a hora de sentar e discutir as potencialidades do Rio Grande do Norte, transformando-as em empregos e renda a população.

Jorge do Rosário estava no PL e ingressou no partido que elegeu Bernardo Amorim e Kleber Rodrigues em 2018 para deputado estadual por encontrar neste partido o ambiente adequado para defender a bandeira do desenvolvimento econômico.

Em live nesta noite de segunda-feira, 4 de abril de 2022, Jorge do Rosário e Raniere Barbosa defenderam a tese de que o cidadão precisa comparecer as urnas para votar. Explicam que quem não vota, não tem direito de reclamar do que dá errado depois.

Para esta eleição, Raniere Barbosa lembra que conseguiu montar uma nominata muito boa para deputado federal e também para deputado estadual. Destaca o perfil de Jorge do Rosário, como o nome para fortalecer o partido na região de Mossoró.





“O maior programa social que existe é geração de emprego. E emprego não cai do céu. Não é com discurso político que se cria empregos. O que cria emprego é investimento. O Avante vai defender leis que facilite os investimentos no potencial econômico do RN”, destaca Jorge.

Raniere Barbosa acrescenta a fala de Jorge do Rosário, acrescentando que precisa se reconhecer os empregos gerados no setor informal. Cita diretamente a feira de artesanato em Ponta Negra e também a feira de Agricultura Familiar. “É trabalho”, diz o vereador.

Ele acrescenta que Jorge Rosário siga seu exemplo de trabalho na capital para fortalecer o trabalho informal. Raniere recebeu como resposta, que terá este trabalho voltado para fortalecer o trabalho do micro empreendedor em Mossoró.

E eu fui para o Avante exatamente porque terei liberdade para defender o empreendedorismo, inclusive através das plataformas digitais. Diz isto sem perder de vista as pautas necessárias dos serviços públicos no Rio Grande do Norte.

Cita os IFs como escola pública de qualidade e quer a reprodução deste modelo nos municípios e do Estado. No Rio Grande do Norte, são mais ou menos 600 escolas e o Governo do Estado está construindo 10 unidades com o mesmo perfil dos IFs, são os IERNs.

O Avante elegeu dois deputados estaduais em 2018 e trabalha para dobrar em 2022. “Eu confio muito no seu trabalho, confio muito no seu potencial. Que você seja a grande voz do Oeste do Rio Grande do Norte”, destaca Raniere Barbosa sobre Jorge do Rosário.