“Fim da janela partidária”: Isolda e Raimundo Alves debatem rumos das eleições

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) iniciou, como atividade de pré campanha, uma série de debates ao vivo sobre temas importantes para o Rio Grande do Norte.

O primeiro bate-papo discutido foi “O que está em disputa no RN?” e teve como convidados especiais Aldemir Freire, Secretário de Planejamento e das Finanças do RN, e Alexandre Motta, Médico Infectologista e pré-candidato a deputado federal pelo PT/RN.

O segundo momento desse ciclo de debates será com Raimundo Alves, Secretário Chefe do Gabinete do Governo do Estado, sobre o fim da “janela partidária” que trouxe mudanças na ALRN e, com isso, o PT está diante do desafio que é vencer as eleições e garantir uma bancada forte do campo progressista que possa levar a cabo o projeto da governadora Fátima Bezerra.

“Sabemos que vamos enfrentar uma campanha muito dura contra as forças bolsonaristas que utilizarão de todos os meios de fake News e provocações, mas estamos pronta para a luta e cheias de esperança de que iremos impor uma derrota ao neofascismo e ao neoliberalismo, no RN e no Brasil”, declara Isolda.

A 2ª live da pré-candidata à deputada estadual de Isolda Dantas será nesta quarta-feira, 06, às 17h pelo Instagram da parlamentar.