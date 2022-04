12 deputados trocam de legenda e ALRN passa a ter nova composição partidária. Com a janela para troca de partidos encerrada no último final de semana, metade dos 24 parlamentares potiguares trocou de legenda, permitindo a composição da maior bancada da história para um partido, no caso o PSDB, que passa a contar com 12 representantes na Casa, após receber a adesão de 7 novos integrantes.

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte passa a ter, a partir desta semana, uma nova composição partidária.

Com a janela para troca de partidos encerrada no último final de semana, metade dos 24 parlamentares potiguares trocou de legenda, permitindo a composição da maior bancada da história para um partido, no caso o PSDB, que passa a contar com 12 representantes na Casa, após receber a adesão de 7 novos integrantes.

Além do PSDB, apenas mais 6 partidos passam a ter representação no Legislativo do RN. O PV ganhou quatro deputados, o Solidariedade permanece com três, PT com dois e PSD, PL e PSB com um para cada. No total são sete partidos compondo a Casa; antes eram 11.

Na nova divisão da ALRN, o PSDB que já contava com o presidente do Legislativo, Ezequiel Ferreira, e os deputados Tomba Farias, Gustavo Carvalho, Raimundo Fernandes e José Dias, agora recebeu as filiações de Albert Dickson, Galeno Torquato, Nelter Queiroz, Kleber Rodrigues, Dr. Bernardo, Getúlio Rêgo e Ubaldo Fernandes.

O PV fica representado pelos deputados George Soares, Hermano Morais, Eudiane Macedo e Vivaldo Costa.

O Solidariedade continua com Kelps Lima, Cristiane Dantas e Subtenente Eliabe, enquanto o PT também se mantém com Isolda Dantas e Francisco do PT.

Completam o quadro partidário da Assembleia os deputados Jacó Jácome (PSD), Coronel Azevedo (PL) e Souza Neto (PSB), que afirmou não ser candidato à reeleição.