Tony propõe horário de trabalho especial para servidores que possuem filhos com deficiência

A proposição do vereador Cabo Tony Fernandes, realizada nesta terça-feira (5), inclui cônjuge ou dependente com deficiência de qualquer natureza, e responsáveis por pessoas com transtorno do espectro autista (TEA). “A proposição objetiva conceder ao servidor o direito de acompanhar o familiar em terapias e outras atividades, melhorando a integração e o aspecto psico-emocional no cotidiano das famílias”, declarou o vereador.