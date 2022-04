Deputada Isolda realiza ciclo de debates com artistas potiguares

O mandato da deputada estadual Isolda Dantas (PT) realizará nesta quinta-feira, 07, mais um momento do ciclo de debates virtuais sobre a Lei Câmara Cascudo.

Participarão do evento Crispiniano Neto, presidente da Fundação José Augusto (FJA), artistas e fazedores/as da cultura da região Oeste, e a mediação ficará por conta de Américo Oliveira, ator, assessor parlamentar e presidente do Conselho Municipal de Cultura de Mossoró.

“A pauta da cultura em diálogo com os artistas é central dentro das ações do nosso mandato, por isso, temos construído coletivamente sobre novos rumos sobre a lei com o objetivo de construir uma proposta de reformulação para novas perspectivas da Lei com artistas de Mossoró e região Oeste do RN”, declarou a deputada.

O debate será via Google Meet, às 17h30.