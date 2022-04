Deputado Sousa anuncia apoio ao pré-candidato Jorge do Rosário

Sousa já foi prefeito de Areia Branca por dois mandatos e está em seu segundo mandato de deputado estadual. Há poucos dias, decidiu não concorrer a reeleição, apesar de aparecer bem nas pesquisas. Ele disse que decidiu apoiar o nome de Jorge do Rosário, por vê em suas propostas o trabalho que já realizava pelo desenvolvimento através da geração de empregos no Estado.

O deputado estadual Manoel Cunha Neto, carinhosamente chamado de Souza, do PSB, encontrou no empresário Jorge do Rosário, pré-candidato a deputado estadual pelo AVANTE, um sucessor a altura para defender as políticas públicas de seu mandato.

Na verdade, as preposições defendidas e aprovadas por Sousa na Assembleia, já se parecem com o pensamento do pré-candidato Jorge do Rosário. Seguem na mesma linha: desenvolvimento econômico e social através de geração de emprego em todos setores.

Souza está entre as pessoas que buscaram apoio para a produção de sal artesanal, em Grossos, de apoio para os pescadores do litoral do Rio Grande do Norte. Em entrevista ao MH, na Difusora de Mossoró, Jorge do Rosário falou sobre a produção artesanal de sal.

A gente precisa interiorizar o desenvolvimento", diz Jorge do Rosário





O deputado Souza também atua forte em apoio aos prefeitos dos municípios, em infraestrutura, segurança, educação e saúde. Sobre a geração de emprego, Jorge do Rosário quer unir o conhecimento das universidades a necessidade do povo para crescer.

Entende que a tecnologia, a ciência, associado ao investimento certo e no local certo, pode gerar empregos e renda. Quer as universidades façam galpões para o estudante, o jovem pesquisador, possa desenvolver ali suas pesquisas e um possível futuro grande negócio.

Sousa renunciou ao direito de concorrer a reeleição há poucas semanas. Falou que vai se dedicar a família. Nesta quarta-feira, 6, teve uma longa reunião com Jorge do Rosário, que se comprometeu em pautar os benefícios para a Costa Branca, de Mossoró, do Oeste e do RN.

Souza, Deputado Estadual de dois mandatos (2014- 2022) e ex-prefeito de Areia Branca por dois mandatos, informou que também convidou todo o seu grupo político para seguir e apoiar o engenheiro Jorge do Rosário na campanha para uma das 24 cadeiras da Assembléia.

Jorge do Rosário é engenheiro civil e possui uma história vitoriosa e de superação, após nascer numa humilde família, filho de um pedreiro e dona de casa, conseguiu mudar sua vida através dos estudos e da profissão, e de muita gente através da Repav Construtora, empresa que já construiu mais de 3 mil unidades habitacionais e gerou milhares de empregos no RN.

“Souza tem feito um grande mandato, e quero seguir com suas bandeiras pelo RN, que merece ter suas potencialidades cada vez mais exploradas para que se transforme em emprego e renda para o povo” disse Jorge, entusiasmado com o apoio.