[COLUNA ESPLANADA] Chapa Lula-Alckmin deve ser confirmada oficialmente hoje, em São Paulo

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini e Walmor Parente

Com Carolina Freitas e Sara Moreira





BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2022 - Nº 3324

Briga de capo

A disputa judicial que apeou da presidência do PROS Eurípedes Junior, suspeito de ocultação de bens e uso indevido de dinheiro partidário, parece briga de capo cujo script não muda. Mal assumiu o controle do partido dia 8 de março, por ordem judicial, Marcos Vinícius Holanda já usou a tesouraria do partido para avalizar pagamento de mais de R$ 10 milhões a escritório de consultoria com quem teve contrato privado no imbróglio judicial com Eurípedes. Quem denuncia isso internamente na legenda é Thiago Pereira Moura Fé, que se apresenta no partido como o tesoureiro de fato.

Boa Morte

Fé redigiu um texto para Holanda e para o tesoureiro - Edmilson Santana da Boa Morte - que o PROS nomeou à sua revelia. Ele acusa a direção de tentar nomeá-lo junto ao TSE para manter o pagamento.

Bloqueio

O caso foi parar na Justiça, e a Caixa bloqueou as contas do partido nas quais são depositados recursos dos fundos eleitoral e partidário até que a briga seja resolvida.

Tebet favorita

Simone Tebet (MDB-MS) ganhou força para encabeçar a candidatura presidencial da terceira via. Mas não convence a ala veterana do partido que já fechou apoio a Lula.

Base

Com a base aliada na Câmara fortalecida após a janela partidária, o governo quer aprovar a toque de caixa projetos da chamada “agenda de costumes”. Um deles, o PL 3179/2012, dispõe sobre a possibilidade de oferta domiciliar da educação básica (homeschooling).

Resistência

A bancada evangélica já traçou estratégia para a votação da proposta nas próximas semanas em encontro – a portas fechadas – com o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), e o ministro interino da Educação, Victor Godoy. O projeto tem forte resistência da Frente Parlamentar Mista da Educação.

Chapa

PSB e PT confirmam oficialmente hoje a chapa Lula-Alckmin em reunião em São Paulo. Mas nem tudo está pacificado. Alckmin silenciou após Lula ter dito que o aborto "deveria ser transformado numa questão de saúde pública”. Os dois partidos também duelam e seguem sem consenso sobre pré-candidaturas em São Paulo e Rio Grande do Sul.

Xuxa x Malta

Xuxa Meneghel perdeu ação por danos morais contra o ex-senador e pastor evangélico Magno Malta. A briga teve início na Justiça após Malta criticar, em vídeo, o livro publicado pela apresentadora com temática LGBTQIA+. Cabe recurso da decisão.

Maranhãozinho

A Justiça Eleitoral condenou o pré-candidato ao governo do Maranhão, Josimar Rodrigues, conhecido como Josimar de Maranhãozinho (PL), por propaganda eleitoral antecipada. Em dezembro do ano passado, o deputado – segundo a decisão - fez campanha durante o “Encontro de Prefeitos do PL”.

Maços

Maranhãozinho, do mesmo partido do presidente Bolsonaro, já foi flagrado com maços de dinheiro e é investigado por suspeita de desviar recursos de emendas parlamentares. Outro pré-candidato, Lahesio Bonfim (PTB), também foi condenado por uso de carro de som, jingle e fogos de artifício em visitas a municípios maranhenses. A multa aplicada é de R$ 5 mil.

Assédio

O governo Jair Bolsonaro ainda não ratificou a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que traz um conjunto de regras para tornar o ambiente laboral mais saudável. Em vigor desde junho de 2021, a convenção é o primeiro ratado internacional sobre violência e assédio no mundo do trabalho.

Energia

Levantamento realizado pela Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos (Abren) aponta que o DF e entorno têm potencial de geração de energia a partir do lixo urbano. A região tem a possibilidade de receber sete usinas de recuperação energética (URE), com 20 MW de potência instalada cada.

ESPLANADEIRA

# Ministra Carmem Lúcia, do STF, e juízas Adriana Cruz e Renata Gil participam, amanhã, do Brasil Conferece, que acontece em Boston (EUA). # Persia Interiores, de Anna Persia, concorre ao Prêmio Archaton Região Sudeste. # Juju Pallito e Isabelita dos Patins participam, dia 14, da live "Diálogos da Diversidade", no @embaixadoresrio. # Vazoli recebe 8º selo consecutivo de Excelência no Franchising. # Gilead Sciences doa US$ 24 milhões para 116 ONGs em 41 países. # ONG Nossas lança campanha “Cada Voto Conta” para incentivar jovens a tirar título de eleitor. # TIM fica no top 5 do Prêmio A Era do Diálogo 2022.