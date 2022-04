Assassinato no Parque Universitário, localizado na zona leste de Mossoró

Um homem magro, de mais ou menos 1 metro e 70, supostamente sozinho, matou José Cassimiro de Sousa Alves, de 25 anosw, no Parque Universitário, localizado no bairro Pintos, no final da tarde deste sábado, dia 9 de abril de 2022.

Este é o quadragésimo primeiro registro de Conduta Violenta Letal Intencional registrada em Mossoró neste início de ano de 2022. Em sua grande maioria, o assassino chega, surpreende a vítima, o mata e foge.

Em alguns dos casos, a Polícia Civil, quando a população ajuda, chega ao autor do crime e o processo chega na Vara Criminal em condições de ser levado a Julgamento Popular. Em outros, os autores não são identificados.

Em Mossoró, a onda de assassinato começou em 2005. Até então, considerando os dez anos antes, a média de homicídio ao ano em Mossoró não passava de 30 casos. Os assassinatos foram aumentando, em 2011 já se aproximava de 200.

O pior ano foi em 2017, foram foram registrados 249 ocorrências de CVLIs. Depois teve uma queda no número de ocorrência desta natureza. Entretanto, está voltando a crescer novamente.

José Cassimiro foi morto a tiros na calçada de uma residência. Usava sandálias e calção. Estava sem camisa. Foram encontradas pelo menos 16 perfurações de tiros, possivelmente calibre .40.

O corpo de José Cassimiro já foi removido para exames na sede do ITEP, assim como todos os outros casos semelhantes. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró-RN.