"Um engenheiro que gera emprego e renda", diz Lidiane sobre Jorge do Rosário

A prefeita de Tibau, Lidiane Marques (PSDB) e o ex-prefeito Josinaldo Marques de Sousa “Naldinho", (PSDB), anunciaram neste sábado, 9, apoio ao pré-candidato a deputado estadual, engenheiro Jorge do Rosário (Avante). Seguem os passos do deputado estadual Manoel Cunha Neto e da Prefeitura Cinthia Sonale, de Grossos, que já anunciaram apoio ao pré-candidato.

“Jorge do Rosário” é um engenheiro que gera emprego e renda em diversas cidades do Rio Grande do Norte, e em Tibau não tem sido diferente. Tenho certeza que continuará o trabalho desenvolvido pelo deputado Souza na nossa querida Tibau, bem como em toda Costa Branca, que precisa melhorar, desenvolver o turismo, gerar emprego e renda. Vemos em Jorge do Rosário essa pessoa capaz e capacitada”, ressaltou a prefeita Lidiane.

Já o ex-prefeito Naldinho ressaltou o comprometimento que o engenheiro tem com o desenvolvimento, o que é importante para os municípios que precisam se desenvolver cada vez mais. Concorda com as pautas do pré-candidato, principalmente no que se refere a geração de emprego e renda.

“Tenho absoluta certeza que Tibau, Grossos, Areia Branca, enfim, o RN terá um grande deputado estadual, com larga experiência em geração de emprego e renda e com a capacidade de pensar no futuro das cidades”, pontuou Naldinho.

O engenheiro e pré-candidato a deputado estadual disse que com entusiasmo recebia os importantes apoios de duas grandes lideranças políticas.

“Naldinho transformou Tibau. Eu conheci Tibau antes de Naldinho, e conheço muito bem a Tibau depois de Naldinho. Hoje uma nova cidade, que continua se desenvolvendo com a jovem prefeita Lidiane. Fico feliz porque são novas forças políticas que chegam para juntos avançarmos”, destacou Jorge do Rosário.