Menopausa pode impactar na vida psicológica das mulheres

A menopausa corresponde à última menstruação. Os hormônios sexuais produzidos pelo organismo feminino entram em declínio natural e, geralmente, esse período é associado a sintomas comuns como suor e ondas de calor.

Mas, por outro lado, além dessas transformações biológicas, as mulheres também sofrem com modificações psicológicas variadas, as quais podem impactar o comportamento e o bem-estar.

“Irritabilidade, oscilações de humor, insônia, sudorese e inquietação são outros indícios que marcam essa fase. Não somente quando ela realmente acontece, mas ao longo de todo o processo vivenciado que conhecemos como climatério e, realmente, a condição pode desencadear transtornos mentais que podem variar entre mudanças de humor intercalando entre tristeza, contentamento, irritabilidade, melancolia e angústia até uma depressão”, explica a psicóloga do Sistema Hapvida Adriana Melo.

O público atingido pode ter ainda ganho de peso, dores de cabeça, redução da velocidade do metabolismo ou a pele ressecada. A libido sexual, a lubrificação vaginal e o tamanho dos seios podem ser afetados.

“Cada uma passa pela experiência de uma forma e varia muito dependendo de como ela vive a vida, ou seja, se é saudável e tem bons hábitos alimentares”, explica a especialista. De acordo com a profissional da saúde, o período pode ser agravado por outros transtornos. Um deles é a Síndrome do Ninho Vazio.

O quadro se manifesta quando a mãe sente um descontentamento mais profundo, causado pela saída do filho de casa. Esse sentimento de abandono pode ser agravado.

“O cuidado com a saúde mental deve englobar todos os aspectos, não somente os que podem resultar diretamente da redução de hormônios. Inclusive, os sinais do envelhecimento interferem. Por isso, é importante ficar atento aos sinais, o autocuidado ajuda a chegar nesse estágio sem grandes prejuízos”, finaliza Adriana Melo.