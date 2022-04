Sesap e COSEMS antecipam vacinação de crianças contra Influenza e Sarampo

A Câmara Técnica da Vacina no Estado, representada pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do RN (COSEMS/RN), antecipou o início da vacinação do público infantil para a primeira fase das campanhas contra Influenza e Sarampo para esta segunda-feira (11).

O objetivo é imunizar as crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (até 4 anos, 11 meses e 29 dias), em um único comparecimento ao serviço de saúde.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza e Sarampo foi iniciada no último dia 04 de abril, tendo como grupos prioritários os idosos e profissionais de saúde para a primeira etapa, que seguirá até o próximo dia 30, quando se realiza o dia "D" de mobilização.

Confira aqui a Nota Informativa nº 13/2022, referente à recomendação de antecipação da vacinação do público infantil para as campanhas de vacinação da Influenza e Sarampo, a partir de 11/04/2022.