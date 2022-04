Lula se reúne com lideranças políticas durante jantar em Brasília. Na noite desta segunda-feira (11), ao lado do senador Jean Paul Prates, o ex-presidente e pré-candidato ao cargo na disputa presidencial de 2022, teve a oportunidade de conversar individualmente com cada participante, antes do jantar, e, ao final, houve um momento de falas em que Lula expôs a sua visão da atual situação política do Brasil e de como isso requer uma união em torno dos princípios democráticos, do Estado de Direito e da retomada consistente das política sociais e ambientais.

O ex-presidente Lula se reuniu com lideranças políticas, na noite desta segunda-feira (11), em um jantar realizado na casa do ex-senador Eunício Oliveira (MDB-CE), em Brasília.

O encontro faz parte da agenda que Lula vem cumprindo como pré-candidato na disputa eleitoral à presidência, nas eleições 2022.

De acordo com uma nota divulgada pelo Senador Jean Paul Prates (PT/RN), um dos responsáveis pelos convites às lideranças políticas que participaram do evento, foi um muito produtivo.

Na ocasião, Lula teve a oportunidade de conversar individualmente com cada participante, antes do jantar, e, ao final, houve um momento de falas em que Lula expôs a sua visão da atual situação política do Brasil e de como isso requer uma união em torno dos princípios democráticos, do Estado de Direito e da retomada consistente das política sociais e ambientais.

Entre os presentes, estavam os senadores Renan Calheiros (MDB-AL), Paulo Paim (PT-RS), Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), Rogério Carvalho (PT-SE), Fabiano Contarato (PT-ES), Marcelo Castro (MDB-PI), Humberto Costa (PT-PE), Rose de Freitas (MDB-ES), Omar Aziz (PSD-AM), Acir Gurgacz (PDT-RO) e Dário Berger (PSB-SC).

Também compareceram os ex-governadores Renan Filho (MDB-AL) e Wellington Dias (PT-PI); a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente nacional do PT; o ex-senador Garibaldi Alves Filho (MDB-RN); e o ex-ministro do Meio Ambiente Sarney Filho.





Veja a nota de Jean Paul sobre o encontro:

NOTA DO SENADOR JEAN SOBRE JANTAR COM LULA

Ontem à noite, tivemos um jantar em Brasília com o Presidente Lula. Senadores de diversos partidos tiveram a oportunidade de trocar ideias com o candidato que é líder em todas as pesquisas para as eleições presidenciais de outubro. Foi um evento democrático e cheio de energia positiva. Fui um dos responsáveis pelos convites às lideranças políticas que participaram do evento e fico feliz com o resultado desse encontro.

O Presidente Lula teve a oportunidade de conversar individualmente com cada participante, antes do jantar, e, ao final, houve um momento de falas em que Lula expôs a sua visão da atual situação política do Brasil e de como isso requer uma união em torno dos princípios democráticos, do Estado de Direito e da retomada consistente das política sociais e ambientais.

Além de escutar sugestões para o seu plano de governo, o Presidente ouviu ponderações dos senadores quanto a temas sensíveis que podem ser explorados durante a campanha, para propositalmente gerar fake news, distorções, exageros ou desinformações. Com muita tranquilidade, respondeu e debateu com todos por mais de duas horas após o jantar, e demonstrou muita segurança no que chamou de “enfrentamento necessário” de algumas questões que fazem parte da pauta de costumes ou da pauta econômica.

Segundo Lula, “precisamos enfrentar todas as questões, porque é isso que se espera de um candidato com a experiência de já ter governado o País e que quer fazer a defesa intransigente da democracia, da soberania nacional e do Estado de bem estar no Brasil”.